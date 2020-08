Disegnare occhi sul sedere delle mucche allontana i predatori

Disegnare occhi sul sedere delle mucche è un modo efficace per spaventare i predatori. Questo almeno è quanto ha scoperto un nuovo studio. Nello studio quadriennale, i ricercatori hanno testato il metodo su 14 diversi allevamenti nel nord del Botswana , dove gli animali erano minacciati da potenti predatori come leoni, leopardi, ghepardi e iene.

Disegnare occhi sul sedere delle mucche: lo studio

Il team dell’Università del New South Wales (UNSW) ha diviso gli animali in tre gruppi. Sui primi due gruppi ha fatto dei disegni, nel primo hanno fatto degli occhi, e nel secondo uno stile semplice tipo croce. Invece hanno lasciato il terzo senza nulla. Hanno così scoperto che gli occhi erano sorprendentemente efficaci, mentre le semplici croci non hanno sortito lo stesso effetto corposo.

“In questo studio, abbiamo testato se evidenti macchie oculari artificiali applicate al bestiame avrebbero scoraggiato gli attacchi dei predatori in agguato “, hanno scritto gli autori nel loro articolo, che è stato pubblicato sulla rivista scientifica settimanale Nature. I risultati suggeriscono che le macchie artificiali dipinte sul bestiame hanno avuto successo nel dissuadere i leoni dall’attaccare il bestiame.

Il team era stato ispirato da “macchie oculari” naturali spesso presenti su altre specie, inclusi alcuni tipi di farfalle e uccelli. Il fenomeno evolutivo osservato con tali animali dimostra che segni somiglianti ad occhi, scoraggiano gli aspiranti predatori mentre si avvicinano, perché hanno la sensazione di essere osservati.

Un’idea bizzarra ma efficace

Anche se si può ridere dell’assoluta semplicità dell’idea, secondo i ricercatori questo è una scoperta importante. Infatti significa che asta tecnica potrebbe rivelarsi una soluzione conveniente per gli agricoltori che necessitano di proteggere il bestiame. A ben dire, questa è la prima volta che è stato dimostrato che le macchie oculari scoraggiano i grandi predatori dall’agguantare la vittima.

L’applicazione di marchi artificiali al bestiame di alto valore può quindi rappresentare uno strumento efficace in termini di costi per ridurre la predazione del bestiame. Le macchie oculari potrebbero anche aiutare il bestiame ei loro predatori a vivere insieme in armonia. O almeno parzialmente.

Gli autori hanno aggiunto: “La maggior parte degli attacchi di predatori segnalati al bestiame nella comunità sono stati da parte di predatori di imboscate. Ad esempio leone africano (Panthera leo) e leopardo (P. pardus). E agricoltori e pastori dirigono un considerevole e comprensibile grado di antipatia verso questi predatori”.

Dato l’elevato turismo e il valore ecologico di questi predatori all’apice, c’è una chiara necessità di risolvere questi conflitti proteggendo allo stesso tempo i grandi carnivori, le tradizioni rurali e i mezzi di sussistenza.