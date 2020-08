Fabrizio Corona la notizia bomba come una scheggia, Maria De Filippi ne sa qualcosa

Arriva la notizia bomba su Fabrizio Corona, pare che l’ex re dei paparazzi possa essere fra i candidati al ruolo di tronista nella trasmissione di Maria De Filippi

Forse sta per cambiare qualcosa nella vita di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi potrebbe tornare in tv e sotto un’altra veste. La notizia bomba che è stata sganciata qualche giorno fa attende solo di essere confermata, ma ci sono ottimi presupposti per esserla. Si tratta del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e lui dovrebbe essere uno dei nuovi tronisti.

La news arriva a distanza di pochi giorni dal 18esimo compleanno del figlio Carlos. Il ragazzo ha festeggiato l’evento in casa con il papà, la mamma e la nonna, e alcuni parenti stretti. Stando a quanto pubblicato dalla rivista NuovoTv la partecipazione ad uno dei programmi più famosi della di Fabrizio Corona dipenderà dal tribunale di sorveglianza. Sarebbe infatti il tribunale a dover consentire all’ex re dei paparazzi di partecipare.

Fabrizio Corona dovrebbe essere fra i tronisti di UeD

Sembra che la notizia della partecipazione al dating sentimentale di Fabrizio Corona sia vera. Tuttavia, visto che il programma va in onda da Roma e Corona abita a Milano il tribunale dovrebbe dargli il lasciapassare per allontanarsi da casa. Ricordiamo che Corona è ai domiciliari e sta scontando le condanne che gli sono state attribuite.

Sulla rivista di Uomini e Donne intanto sta scritto qualcosa che è stato associato a Fabrizio. Le parole alludono ad una persona dal carattere impulsivo e con un’immagine da bello e dannato. La frase continua dicendo che questa persona potrebbe essere quella giusta per partecipare al dating show. E’ davvero Corona la persona di cui si parla?

La notizia deve ancora essere confermata

E’ innegabile che Corona potrebbe davvero alzare lo share di Uomini e Donne con il suo modo di fare, ma non c’è ancora la conferma di questa indiscrezione. In realtà sulla prossima edizione di Uomini e Donne 2020/2021 non si sa ancora molto, a parte il fatto che saranno i telespettatori a scegliere chi far sedere sul trono. Fra i candidati vi sono Davide Blanda, Gianluca De Matteis e Davide Donadei.

Nessuno di loro ha alle spalle esperienze in tv. Un altro aspetto di cui non si ancora nulla è sulla presenza in studio di Gemma Galgani. Infatti, la donna era uscita a giugno con Nicola Vivarelli ma pare che la frequentazione sia già finita. Attendiamo dunque la conferma su Corona!