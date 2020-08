Stefano De Martino disperato per Belen: ecco cosa sta facendo per riconquistarla

Continuano i gossip su Belen Rodriguez e Stefano De Martino e pare che lui sia davvero disperato per la sua ex moglie. Il settimanale Chi ha rivelato degli spifferi davvero molto interessanti che riguardano la coppia.

Dopo aver annunciato la separazione, sui due hanno cominciato a diffondersi i motivi che potrebbero averli condotti verso questa decisione. Dopo i rumors sui tradimenti e sui vari flirt, pare che il ballerino le stia provando tutte per riconquistare la sua donna.

Stefano disperato per amore?

La storia d’amore tra Belen e Stefano sembra volta al termine in modo definitivo, ma De Martino sarebbe disperato per la decisione presa essenzialmente dalla sua ex. In questi giorni sono trapelati diversi gossip sul loro conto. Quelli maggiormente diffusi rivelano che a causare la separazione siano stati alcuni presunti tradimenti di lui. Una volta scoperto l’accaduto, la showgirl lo ha lasciato. La donna sembra irremovibile sulla decisione, sta di fatto che sul suo profilo Instagram ha più volte alluso al fatto che certe cose non possano essere perdonate.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, però, rivela che il ballerino non sembra essersi arreso, anzi. Il giovane starebbe provando di tutto per cercare di riconquistare la sua amata. Quest’ultima, però, sembra un pezzo di ghiaccio, dato che sta snobbando il protagonista in modo alquanto rigido e palese. Ma cosa starà facendo nel concreto Stefano per guadagnarsi di nuovo il suo perdono?

De Martino le prova tutte, ma Belen è irremovibile

Al momento non ci è dato saperlo, in quanto Stefano De Martino sta assumendo un profilo davvero basso sui suoi social. Il conduttore di Made in sud è in vacanza da solo e ogni tanto trascorre del tempo con suo figlio Santiago. Belen, invece, si trova in Spagna, con precisione nel paesino di Santa Gertrudis De Fruitera. Si tratta di un posto davvero suggestivo con scorci molto interessanti.

La showgirl è molto più attiva sul web rispetto al suo ex, sta di fatto che sta condividendo numerose foto e video inerenti le sue giornate. Tra i vari contenuti non mancano velate frecciatine che hanno tutta l’aria di essere riferite al suo ex. In merito alla sua situazione sentimentale, la donna sembra attualmente single, in quanto il flirt con Gianmarco Antinolfi è volto al termine nel giro di poco tempo.