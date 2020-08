DayDreamer – Le Ali del Sogno quando finisce su Canale 5? La decisione di Mediaset [FOTO]

Quando finirà DayDreamer- Le Ali del Sogno?

Quando finirà DayDreamer- Le Ali del Sogno sulla rete ammiraglia Mediaset? E’ questa la domanda che migliaia di telespettatori, in particoalre teenager si pongono da qualche tempo a questa parte. Di recente sono giunte delle ottime notizie per tutti i fan della serie televisiva Erkenci Kus, è questo il titolo originale dello sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir. Dopo quanto pubblicato dai listini Publitalia, arriva la conferma ufficiale da parte dell’azienda del Biscione.

In un tweet pubblicato sul profilo ufficiale QuiMediaset, avvenuto lo scorso 23 luglio 2020, è arrivato l’annuncio che i seguaci aspettavano da tempo. Sicuramente la soap opera ambientata in Turchia continuerà ad essere trasmessa fino a inizio settembre nella sua collocazione attuale, ovvero quella delle 14:45 sino alle 15:30 circa. “La soap dei record #DayDreamer continuerà nella sua attuale collocazione fino ai primi di settembre. Poi tornerà convivendo con #IlSegreto, o alla fine di quest’ultimo”, si legge su Twitter. (Continua dopo la foto)

Il grande successo di DayDreamer- Le Ali del Sogno

Quando terminerà in Italia DayDreamer- Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 dallo scorso 10 giugno? Lo sceneggiato turco conosciuta nel suo Paese d’origine come Erkenci Kus, nel nostro Paese sta ottenendo degli ascolti strepitosi. Complii di tali risultati anche i due protagonisti in assoluto, ovvero Can Yaman e Demet Ozdemir, che nella setie tv interpretano i ruoli dell’affascinante fotografo Can Divit e della giovane aspirante scrittrice Sanem Aydin.

La serie originale è composta da due stagioni per un totale di 51 episodi che hanno la durata di un paio d’ore cadauna. Nel nostro Paese, però, la programmazione ha subito una sostanziosa variazione. Infatti gli appuntamenti sono stato suddivisi in 153 episodi di 45 minuti ciascuno.

La sopa opera turca in onda anche dopo l’estate

A quanto pare DayDreamer – Le Ali del Sogno durerà anche dopo l’estate. Stando al tweet postato dall’account QuiMediaset, la serie turca potrebbe alternarsi con Il Segreto e al termine di quest’ultimo prendere il suo posto.

In attesa di scoprire il giorno in cui lo sceneggiato concluderà la sua messa in onda su Canale 5, ricordiamo che in questo periodo, tranne questa settimana perché è in pausa, va in onda dal lunedì al venerdì fino ai primi di settembre. Per tutte le altre informazioni sul prodotto Mediaset continuate a seguire il nostro portale che è in costante aggiornamento.