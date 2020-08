Uomini e Donne, Sammy Hassan vicino all’ex moglie? L’ex corteggiatore spiega tutto

Sammy ha deciso di rispondere alle critiche degli ultimi giorni nei suoi confronti e spiegare come stanno le cose con la sua ex moglie

Uomini e Donne: Sammy torna con l’ex moglie?

Da giorni è ripreso il gossip su Sammy Hassan che lo vede di nuovo vicino all’ex moglie. Queste notizie non lo hanno mai abbandonato da quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Giovanna Abate. Il fatto che Sammy non abbia voluto continuare la storia con Giovanna dopo appena due settimane dalla scelta ha fatto sorgere diversi dubbi.

Ma gli utenti social non si sono solamente limitati a dire che sono sempre stati insieme e che lui ha voluto solamente la popolarità. Hanno anche insultato apertamente entrambi con offese anche a livello fisico. A questo punto, l’ex corteggiatore si è stancato e ha chiesto a chi lo segue se preferivano una diretta o delle stories sull’argomento.

La replica di Sammy

La scelta degli utenti è andata sulle stories, quindi Sammy, di sera tardi, ha deciso di parlare della situazione. Non c’è nessun ritorno o riavvicinamento con Elena, se ci dovesse essere sarà anche felice di dirlo a tutti perchè non ci sarebbe nulla di male ma sono separati legalmente e continuano ad esserlo. Il loro riavvicinamento degli ultimi mesi è soltanto nell’interesse di Christianino, loro figlio.

Infatti, vista la situazione del lockdown, della pandemia e della situazione difficile e incerta per tutti, hanno deciso di stare vicini in modo da essere presenti entrambi per il piccolo, che ha apprezzato molto, è tranquillo e sereno. “Perchè vi prendete il diritto di criticare, insultare, delle persone che hanno semplicemente deciso di fare i genitori?” ha detto Sammy stanco dei giudizi.

Poi ha risposto a chi li ha offesi dicendo che a lui possono dire di tutto sul suo percorso, sulle sue magliette, ma non devono permettersi di offendere la mamma di suo figlio. Infine, ha anche ringraziato chi continua a seguirlo e a sostenerlo su questo argomento delicato. Infatti, Sammy ha anche pubblicato una serie di messaggi che gli sono arrivati in cui chi è figlio di genitori separati ha apprezzato molto questa scelta.

La storia con Giovanna Abate

Giovanna Abate ha scelto Sammy nonostante gli scontri, convinta che fuori dallo studio sarebbe stato tutto diverso. L’ex corteggiatore, però, voleva serenità e leggerezza, mentre Giovanna si sentiva già fidanzata. Queste due cose non hanno trovato un punto d’incontro e Sammy ha deciso di non continuare con grande delusione e sconforto dell’ex tronista.