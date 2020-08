Giulia De Lellis, nuova indiscrezione, la ragazza frequenterebbe un imprenditore italiano

Giulia De Lellis, dopo la conferma della crisi è avvenuto qualcosa tra lei ed un ricco imprenditore noto

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono ormai in crisi ufficiale, l’influencer ed il dj sono tornati insieme proprio nei primi mesi del 2020, ma oggi sembrerebbero già essere arrivati al punto cruciale. Per prima ha parlato Giulia che ha voluto condividere il momento triste e difficile con i suoi follower affermando che tra lei e Andrea qualcosa non sta andando per il verso giusto. Poi anche Andrea ha raccontato che stanno affrontando un periodo difficile, di conseguenza hanno capito di avere bisogno di riflettere distanti l’uno dall’altra.

Le ultime notizie risalgono a qualche giorno fa, quando Damante affermava che stanno cercando di capire qual è la cosa più giusta da fare, se interrompere o andare avanti provando ad andare d’accordo. Nel frattempo però qualcosa sembrerebbe essere cambiata. La ragazza infatti potrebbe aver iniziato una frequentazione con il rampollo di una famiglia ricca italiana, si tratta di una famiglia di imprenditori. Sarebbe il caso di dire morto un Papa se ne fa un’altro, lei è riuscita a farlo dopo pochissimo tempo.

Giulia De Lellis si frequenta con l’ex fidanzato di Dayane Mello, Carlo Gussalli Beretta

Giulia De Lellis starebbe frequentando l’ex fidanzato di Dayane Mello, Carlo Gussalli Beretta, un giovane che fa parte della cerchia di amici di Giulia e forse anche di Andrea. Il rapporto tra Giulia ed il ragazzo risale a tanto tempo fa, tanto che Carlo avrebbe partecipato anche al compleanno della piccola nipotina dell’influencer, Matilde. Lui era presente in Toscana, proprio nella giornata di ieri, prendendo parte ad una festa stratosferica divertente sia per i più grandi che per i più piccoli.

Alcuni dettagli non sono sfuggiti al web. Ovvero sembrerebbe che i due abbiano già trovato feeling e confidenza. Così qualcuno ha chiesto a Giulia cosa sta succedendo nella sua vita, che ruolo ha il ragazzo, se con Andrea è già finita. Ma lei ha deciso di non rispondere. Molto probabilmente prima di confermare o smentire, vorrà aspettare che anche Andrea prenda una decisione.

Dopo il libro ed il perdono di lei, tra Giulia e Andrea potrebbe essere realmente finita

La storia tra i due non sembrerebbe essere destino. E’ durata pochissimo dopo che Giulia è riuscita a perdonare Andrea per i tradimenti. Eppure Giulia lo amava e forse lo ama ancora oggi. La dimostrazione sta nel fatto che ha deciso di perdonarlo dopo gli errori commessi in passato.

Ricordiamo che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva scritto un libro in cui raccontava tutto quello che era successo tra loro. Aveva affermato che mai lo avrebbe perdonato per i tradimenti, invece qualche tempo dopo si è mostrata in sua compagnia su Instagram felice e soddisfatta della decisione presa. E’ andata contro tutto e tutti pur di difendere la sua relazione.