Meghan Markle compra casa con Harry a Santa Barbara

Meghan Markle e suo marito Harry hanno acquistato una nuova casa a Santa Barbara. Nonostante il loro allontanamento da Buckingham Palace, i due coniugi (ex) reali continuano a catalizzare l’attenzione dei mass media a livello internazionale. A causa di questo, i due non riescono a trovare pace. Come informa il portale Gossip e TV, dal loro matrimonio fino ad oggi, Harry e Meghan avrebbero traslocato per ben cinque volte.

Secondo quanto informa il tabloid americano People, la coppia reale avrebbe trovato una nuova residenza super lussuosa a 50 chilometri da Los Angeles. La dimora sarebbe costata 10 milioni di dollari. Durante il lockdown causato dall’emergenza coronavirus, Harry e Meghan hanno scelto di lasciare il Canada alla volta della California. Giunti negli States, marito e moglie sono stati ospitati dall’amico Tyler Perry all’interno di un’immensa magione, che conta ben 12 camere da letto. In quel periodo, Harry e Meghan si sono impegnati in attività di volontariato nei confronti dei bisognosi.

Meghan Markle: la biografia ‘Finding Freedom’

Negli ultimi giorni, è uscita nelle librerie la biografia su Harry e Meghan Markle dal titolo “Finding Freedom” (in italiano: “Cercare la libertà”). Gli autori dell’opera sono Carolyn Durand e Omid Scobie. Nel libro sono stati resi noti alcuni retroscena sconosciuti e curiosità riguardo la Megxit. L’opera avrebbe messo in agitazione la corona inglese. È prevista una pubblicazione a puntate di Finding Freedom sull’importante giornale The Times. Molti pensano che le rivelazioni contenute nel libro non saranno apprezzate da Harry e Meghan e, molto probabilmente, neanche da sua maestà la regina.

Il finto rapimento di Meghan

Tra le tante rivelazioni contenute in Finding Freedom, ci sarebbe un episodio a dir poco bizzarro. Si sa come sia dura l’etichetta a corte. Prima dell’ingresso ufficiale nella famiglia reale, Meghan avrebbe dovuto seguire dei corsi di comportamento e alcune lezioni circa la storia della monarchia inglese. Tuttavia, nessuno sapeva della sua ardua esercitazione su come affrontare una situazione d’emergenza.

L’indiscrezione, riportata nell’opera biografica, afferma per la precisione: “Meghan Markle ha partecipato a un intenso corso di sicurezza con lo Special air service”. Nel corso dell’addestramento, alcuni finti terroristi avrebbero simulato un rapimento “ai danni” della stessa Meghan. Dopo essere stata legata e imbavagliata, Meghan sarebbe stata poi liberata da alcuni ufficiali inglesi.

L’intervista ai due autori del libro

Omid Scobie e Carolyn Durand sono stati intervistati a La Repubblica, anticipando qualcosa di grosso circa il contenuto del volume. I due autori hanno parlato del complicato rapporto di Harry e Meghan Markle con William e Kate Middleton. Ci sarebbe stata parecchia tensione tra le due coppie, le quali sembrerebbero non aver fatto ancora pace. Secondo i due autori di Finding Freedom, sarebbe stata proprio una battuta poco carina di William ad accendere la miccia. Infatti, il primogenito di Carlo e Diana avrebbe esordito con le seguenti parole: “Sei tu quella che ha privato del sorriso mio fratello!”.