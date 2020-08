Oroscopo 13 agosto 2020: momenti di passione per Acquario e Scorpione

L’Oroscopo del 13 agosto preannuncia momenti di vera passione per alcuni segni zodiacali, tra cui Scorpione e Acquario. I Bilancia, invece, saranno più ottimisti rispetto ai giorni precedenti.

Previsioni 13 agosto da Ariete a Vergine

Ariete. Se qualcosa non va nella vostra vita non esitate ad agire per cambiarla. Cosa molto importante, cercate di non rimandare a domani ciò che potreste fare oggi, perché questo è il momento giusto per cogliere l’attimo. Nel lavoro ci sono alcune questioni da rivedere e decisioni da prendere a breve.

Toro. In amore saranno favoriti i single. Questo è il momento adatto per fare nuove conoscenze e cimentarvi in relazioni. Se, invece, siete in coppia, cercate di dare nuova vita al rapporto altrimenti potrebbe diventare noioso e stancarvi. Nel lavoro ci saranno dei miglioramenti.

Gemelli. Oggi proprio non riuscirete a restare da soli, in quanto questo potrebbe rendervi particolarmente malinconici. Se avete qualche problema, l’Oroscopo del 13 agosto vi esorta a comunicare con gli altri e lasciarvi aiutare per risolverlo. In amore avete bisogno sempre di nuovi stimoli, altrimenti vi annoiate.

Cancro. Momento positivo per l’amore. Cercate di dedicare un po’ di tempo in più alla vita di coppia e ai sentimenti, non trascurate mai ciò che avete, o potrebbe apprezzarlo qualcun altro. Il lavoro procede senza intoppi. Guardatevi bene dalle persone di cui vi circonderete specie in questo periodo.

Leone. In amore non ci sono grossi turbamenti, anche se la vostra mente è completamente assopita dal lavoro. In questi giorni potreste avere un gran bel da fare e questo vi renderà particolarmente agitati. Cercate, però, di non trascurare il partner e i vostri interessi, altrimenti rischiate di apparire frustrati.

Vergine. Se in questi giorni vi sentite stanchi e affaticati, cercate di riposarvi. Tra un po’ di tempo ci saranno delle novità che cambieranno completamente le vostre abitudini, pertanto, approfittate di questi giorni per godere ancora un po’ della tranquillità. In amore c’è qualcosa che vi turba.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non vivete nel timore che gli altri possano sempre tramare qualcosa contro di voi. Non tutte le persone che incontrate sul vostro cammino sono sbagliate. Lasciatevi andare un po’ di più con i sentimenti. Oggi sarà una giornata molto positiva sotto questo aspetto e vi sentirete più ottimisti.

Scorpione. Come già preannunciato nei giorni precedenti, questo fine settimana si prospetta davvero fantastico dal punto di vista dei sentimenti. Sarete allegri e spensierati e, soprattutto, avvolti da una carica di passione non indifferente. Sfruttate la situazione per fare nuovi incontri, se siete single, o per vivere momenti indimenticabili, se siete in coppia.

Sagittario. Piccola battuta d’arresto per i nati sotto questo segno. Se ci sono delle cose che vi turbano, cercate di metterle da parte e di guardare al futuro con maggiore ottimismo. L’Oroscopo del 13 agosto vi annuncia che a breve ci saranno delle novità molto positive nella vostra vita.

Capricorno. La vostra testa è un frullatore di progetti. Cercate di non cimentarvi in troppe attività contemporaneamente. La situazione lavorativa vivrà un cambiamento a partire dal prossimo autunno, pertanto, riposatevi e fatevi trovare preparati. In amore c’è tanta armonia nelle relazioni durature.

Acquario. Ottimo momento per quanto riguarda l’amore. Questi giorni si prospettano davvero scintillanti sotto questo punto di vista. Ci sarà tanta passione e voglia di sperimentare cose nuove. Se avete appena cominciato una relazione, riuscirete sicuramente a lasciare il segno.

Pesci. L’amore va alla grande, ma qualche piccola tensione potrebbe destabilizzare la situazione. Molto probabilmente siete ancora troppo condizionati da quello che avete vissuto in passato. Ricordate una cosa, però, i nuovi arrivati non possono pagare il prezzo di altri.