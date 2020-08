Gianmaria Antinolfi dopo la fine della relazione con Belen è tornato dalla sua ex fidanzata, ma….

Gianmaria Antinolfi, il flirt con Belen era soltanto estivo

Gianmaria Antinolfi prima di frequentarsi con Belen Rodriguez aveva una relazione con una donna inizialmente sconosciuta, Mariela Ballesteros. Da qualche settimana invece questo è diventato il nome più sentito e letto un po’ dappertutto. I loro nomi sono diventati popolari alle orecchie di tutti coloro che amano la cronaca rosa.

Ecco che adesso sono venuti fuori tutti i dettagli più interessanti su quanto accaduto tra lui, Belen, e i loro rispettivi ex fidanzati. Il flirt tra Gianmaria e Belen è stato semplicemente estivo, un vero e proprio temporale, iniziato e finito in tempi record anche se nessuno si aspettava accadesse tutto questo. Belen solitamente tiene lontano le sue nuove fiamme dal piccolo Santiago, invece dalle

foto scattate dai paparazzi si vedeva l’uomo tenere in braccio il piccolo mentre dormiva all’uscita da un locale. Si pensava quindi l’imprenditore campano avesse rubato il cuore della bella argentina, invece le cose sono andate diversamente. Non ci sono segnali di riavvicinamento, Gianmaria c’è rimasto davvero male e a raccontarlo è proprio Mariela Ballesteros. La donna ha poi svelato ulteriori dettagli che ci mostrano come l’uomo non sia propriamente sincero.

Gianmaria Antinolfi in realtà si chiama Giovanni Maria, non è un imprenditore ma un impiegato

Gianmaria Antinolfi è conosciuto come tale, in realtà però lui si chiama Giovanni Maria, si è sempre presentato come un imprenditore del gruppo Kering, non lo è, così come non è milionario. Giovanni Maria è semplicemente un impiegato di Kering. A rivelarlo è la sua ex fidanzata che oggi è legata ad un altro uomo, mamma di due bambini. Gianmaria e Mariela si sono incontrati di recente, non perché ci sia stato tra loro un ritorno di fiamma, ma perché hanno degli amici comuni e di conseguenza hanno avuto la possibilità di parlare.

La donna era invitata al compleanno di Gianmaria, festeggiato a Capri, a proposito di questo è stato chiarito un aspetto, Belen si trovava proprio come lui in quelle zone, ma non era presente alla festa come nemmeno l’ex fidanzata. Si evidenzia che in quel periodo tra loro era già finito tutto. Lui è abbastanza deluso, non ha spiegato cosa è successo, cosa li ha definitivamente separati. Ha però ammesso di esserci rimasto molto male, ha pianto tra le braccia della sua ex fidanzata. Secondo il presentimento della donna, lui ci riproverà, farà diversi tentativi prima di salutarla definitivamente.

Un combinaguai seriale, l’amore per lui non è una cosa seria

Anche tra loro ai tempi tutto era finito a causa di errori di Gianmaria, lui non è molto stabile nei sentimenti, è un provocatore, per lui l’amore non è serio, è soltanto un passatempo. Gioca e scherza fin quando la donna lo permette, poi quando viene lasciato e la situazione esplode arrivando al punto di non ritorno, lui soffre.

Lo ha sempre fatto, a quanto pare anche con Belen. Nel frattempo tra Belen e Stefano tutto è realmente finito, lui si consola tra le braccia di un’altra, lei invece non si è ancora capito in che situazione amorosa si trovi.