Temptation Island: riavvicinamento in corso tra Sofia e Alessandro

Anche Sofia e Alessandro, dopo il programma, stanno provando a ritrovare un equilibrio dopo la loro separazione. Ecco che cosa sta succedendo

Temptation Island: Sofia e Alessandro di nuovo vicini?

Una delle coppie protagonista della settima edizione di Temptation Island era quella formata da Sofia e Alessandro. Avevano una relazione da quattro anni piena di alti e bassi, di allontanamenti e ritorni. Lei ha avuto una relazione con un altro uomo per alcuni mesi, anche se nel villaggio ha detto che anche Alessandro l’ha tradita. Nel viaggio dei sentimenti non sono riusciti ad andare avanti per molti giorni.

Infatti, dopo i racconti dei tradimenti di lui e mai avvenuti da parte di lei, Alessandro ha deciso di chiedere il falò di confronto immediato non accettando quelle bugie. Sofia ha deciso di accettare e, seduta sul tronco davanti a Filippo Bisciglia, ha comunque detto al compagno quanto lo ama e quanto ha pensato a lui. Tanto è bastato per farli uscire insieme.

Tuttavia, ad un mese di distanza Filippo ha accolto individualmente Sofia e Alessandro. Lui ha raccontato che le cose non sono andate bene nelle settimane successive al falò, lei ha detto che lui l’ha lasciata all’improvviso dopo aver parlato con la sua famiglia. Ma sembra che le cose siano cambiate.

La segnalazione

Nei giorni scorsi, infatti, è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano. In una foto mandata da un’utente social si vedono Sofia e Alessandro a cena insieme. L’utente ha ricordato che erano usciti separati dal confronto di un mese dopo a Temptation Island e che questo non era vero. Tuttavia, Sofia era in lacrime quel giorno, quindi probabilmente si sono avvicinati successivamente. (Continua dopo la foto)

Le altre coppie

Come loro, anche Valeria e Ciavy hanno concluso il loro percorso da separati, ma nelle ultime settimane stanno provando a riconciliarsi. Gli appassionati del programma speravano tanto in una storia tra Valeria e Alessandro Basciano ma lui ha fatto un clamoroso passo indietro. Tutto procede bene, invece, nella coppia tanto criticata formata da Anna e Andrea. Lui ha accettato l’idea della compagna di fare un bambino.

Anche Annamaria e Antonio stanno ancora insieme, lui vuole dimostrare alla sua compagna che è cambiato e che la ama moltissimo, tanto da volere da lei un figlio. Lavori in corso per quanta riguarda Antonella Elia e Pietro Delle Piane, il quale sta cercando di farsi perdonare. Tutto bene, invece, per la coppia formata da Manila Nazzro e Lorenzo Amoruso, felici di concedersi una piccola vacanza in Puglia.