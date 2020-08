Antonella Elia, dichiarazioni sulla nuova avventura: “Sarò la colonna portante”​

Antonella Elia dal 14 settembre vestirà i panni di opinionista

Antonella Elia ha rilasciato importanti dichiarazioni su quella che sarà la sua nuova avventura Mediaset. Tutto avrà inizio a settembre, esattamente giorno 14. Così accompagnerà Alfonso Signorini e Pupo affiancandoli nella conduzione del reality più atteso ed amato dagli italiani. L’ex inquilina adesso veste i panni di opinionista, un bel salto di qualità, oltretutto impegnativo per lei.

A quanto pare Pupo è stato riconfermato, mentre Wanda Nara si è data alla fuga e a confermarlo è la pagina ufficiale del programma. Non si sa perché Wanda Nara abbia deciso di negare la sua partecipazione, qualcuno afferma sia perché ha paura che si possa verificare una seconda volta l’emergenza coronavirus proprio come aprile. Durante le ultime puntate, per sua scelta, la donna non era presente, nemmeno in collegamento.

Antonella Elia semplice, diretta, non ha paura di dire ciò che pensa, ne vedremo delle belle

Antonella Elia cambia ruolo, perfettamente adatta a quello di opinionista, dato il carattere esplosivo, determinato, pungente che da sempre la mette in evidenza. Non avrebbe potuto ottenere ruolo migliore di questo. È solita dire ciò che pensa in qualunque situazione, ad ogni costo, lo ha fatto in tutti i programmi ai quali ha partecipato. È stata la diretta interessata a comunicare l’accordo con Signorini e Mediaset, aggiungendo che sarà la colonna portante: è carica e non aspetta altro che giorno 14 settembre.

La Elia ha postato un video su Instagram in cui abbraccia Alfonso mentre il conduttore comunica che sarà lei la nuova opinionista che affiancherà Pupo. Nell’aria c’è tanto divertimento. Sanno già che con lei l’allegria è assicurata.

Chiacchiericcio, voci di corridoio, cattiverie, sulla Elia in questi giorni si è detto davvero tanto

Non tutti però sono felici della sua partecipazione al Grande Fratello, la scelta di farla entrare nel programma è stata discussa. C’è chi dice che è ben protetta, che ha al suo fianco qualcuno di veramente importante che appartiene al mondo della TV e che in qualche modo cerca di inserirla in vari contesti pur di farla lavorare. Il parere quasi comune è che non sia adatta a stare in tv proprio a causa del carattere particolare che non ha mai nascosto.

Qualcun’altro con cattiveria afferma che la partecipazione insieme al fidanzato Pietro Delle Piane a Temptation Island aveva proprio questo scopo e sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo. Ciò che importa è che la maggior parte dei telespettatori e degli amanti del Grande Fratello non aspettano altro che vederla nei panni di opinionista perché si sta già che regalerà grandi emozioni e sorrisi.