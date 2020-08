Lite a C’è tempo per…, Beppe Convertini blocca gli ospiti: “Torniamo all’ordine…”

Lite in diretta a C’è tempo per…

Continua la programmazione di C’è tempo per…, il programma mattutino di Rai Uno condotto dall’inedita coppia formata da Anna Falchi e Beppe Convertini. Nella giornata di mercoledì il tema erano gli Anni Sessanta. Di conseguenza si è parlato delle canzoni e musicarelli. A tal proposito i due professionisti hanno accolto in studio Justine Mattera che ha rivestito i panni della compianta Marilyn Monroe, mentre in collegamento direttamente dalle loro abitazioni c’erano: Don Backy e Tony Dallara.

E proprio quest’ultimo ha ribadito di essere un cantante e pittore a differenza del collega. A quel punto l’altro artista non ha approvato le affermazioni fatte, ragion per cui hanno avuto una forte discussione live. Quindi Convertini è dovuto intervenire più volte per sedare gli animi chiedendo ai suoi ospiti di darsi una calmata: “Torniamo all’ordine!“. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto in studio.

Beppe Convertini blocca i suoi ospiti a C’è tempo per…

Nel terzo appuntamento settimanale di C’è tempo per… in studio si è parlato a lungo degli Anni Sessanta. Di conseguenza i due conduttori hanno invitato due massimi rappresentanti di quel periodo, come Tony Dallara e Don Backy. Ovviamente quest’ultimi hanno fatto piacere ai padroni di casa Anna Falchi e Beppe Convertini che hanno fatto loro delle domande.

Ad un tratto, però, i professionisti Rai hanno dovuto mettere fine ad una lite a distanza tra i due, visto che erano in collegamento ognuno dalla rispettiva casa. “Non era proprio una re-union al positivo. Dai fate la pace subito”, ha affermato l’attrice.

Anna Falchi cerca di fare da paciere tra i suoi due ospiti

Nella puntata di C’è tempo per… di mercoledì 12 agosto 2020 era presente in collegamento Don Backy. Quest’ultimo ha messo su una simpatica gag nel momento il conduttore del programma mattutino di Rai Uno Beppe Convertini gli ha presentato Gianni Morandi in qualità di amico.

A quel punto il cantante ha replicato così: “Non direi molto amico e forse direi che è meglio così“. Quindi, la padrona di casa Anna Falchi, visto la lite che era scoppiata prima, gli ha curiosamente domandato: “Don Backy, voglio sapere, ma con chi sei amico? A questo punto è una curiosità che sorge spontanea“.