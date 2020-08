Meghan Markle arrivano le dichiarazioni di un amico stretto di Harry

Meghan Markle scelta da Harry perchè abituata alle telecamere

Meghan Markle sempre più al centro del gossip, questa volta perché un amico molto vicino ad Harry ha rilasciato delle dichiarazioni incredibilmente forti. L’uomo ha svelato che Harry ha deciso di sposarla soltanto dopo pochi mesi dalla conoscenza perché aveva un piano assolutamente da seguire.

In tanti dicono che il Principe è stato sedotto dall’attrice americana. A causa della bellezza si è sciolto subito quando l’ha incontrata per la prima volta. Lei lo ha ammaliato. Di conseguenza ha perso il lume della ragione e l’ha sposata, obiettivo principale di lei. Secondo voci di corridoio ha accettato il matrimonio in modo prematuro per paura di perderla.

Ma non è così che è andata, l’amico di Harry racconta che il ragazzo è sempre stato alla ricerca di una donna abituata a stare sotto i riflettori, in modo tale da essere sicuro di non dover affrontare alcun problema legato alla fama. Anche se non lo dimostra, essere un personaggio conosciuto, appartenente ad una famiglia reale per lui è un problema.

Meghan Markle: le vicende legate ai fotografi e alla voglia di apparire sono state per Harry un segno del destino

Meghan Markle in quanto attrice e volto noto ha sempre cercato le attenzioni dei media; proprio nel periodo in cui ha conosciuto Harry aveva affermato di aver subito dei maltrattamenti da parte della stampa, nessuno l’aveva più cercata, era passata in secondo piano senza motivo. Poi aveva dichiarato di non voler vivere in isolamento, ma di voler stare al centro dell’attenzione.

Dato che tutte le ex di Harry avevano sempre creato problemi in quanto non tolleravano la vita pubblica, i continui inseguimenti dei paparazzi, insomma la notorietà, l’arrivo di Meghan nella sua vita è sembrato essere un segno del destino.

Poi però tutto è andato a rotoli, oggi Meghan ed Harry non fanno più parte della famiglia reale

Tutto andava benissimo, se non fosse che Meghan non ha retto il confronto con la cognata Kate, modello di donna per Harry. Tutto è andato a scemare e a perdersi piano piano, soprattutto quando in famiglia hanno iniziato a parlare male di lei, a trovare qualcosa che non andava. Dall’essere la donna ideale, tanto dedita alla beneficenza è diventata la donna che mirava ai soldi di Harry e ovviamente ad entrare a far parte della casa reale.

Poi sono venute fuori verità sconcertanti: Kate fino all’ultimo giorno ha cercato di convincere il cognato a non sposarla e anche questo ha creato profonde spaccature tra loro che non avrebbero potuto dare risultato diverso da quello che stiamo vivendo. I due si sono distaccati dalla famiglia reale rinunciando a tutto. Oggi Harry sembrerebbe essersi ricreduto su tutto e forse anche pentito delle scelte fatte ma adesso è troppo tardi per tornare indietro.