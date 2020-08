Fabrizio Corona al veleno contro Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Famosi solo per il tira e molla”

Fabrizio Corona al veleno contro i Damellis

Nel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una lunga intervista a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha parlato di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo come Giulia De Lellis e Andrea Damante. Per l’ex di Nina Moric che di recente ha festeggiato i 18 anni del figlio Carlos, i Damellis, devono tutto al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip. Sulla nota coppia che sta attraversando un nuova crisi sentimentale, Corona ha asserito: “L’unica cosa che fa parlare di loro è il tira e molla che fanno di continuo”.

Poi ha lanciato un’altra frecciata velenosa a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che anch’essi sono apparsi lontani ultimamente, sostenendo che sono due mondi opposti: “La popolarità è un collante per loro come per tante altre coppie perché divisi non valgono quello che valgono insieme”.

L’ex re dei paparazzi parla delle sue ex

Come accennato prima Fabrizio Corona ha rilasciato una lunga intervista a Chi, il noto periodico diretto da Alfonso Signorini. Nella sua vita ha avuto tante donne, ma in particolare con Nina Moric e Belen Rodriguez per anni è stato al centro del gossip. Ora, però, raggiunta la soglia dei 47 anni si è reso conto che le soubrette sono state solo uno strumento per arrivare al successo: “Non ho mai capito se le amassi veramente perché nella mia visione malata erano lo strumento che mi permetteva di diventare più famoso”.

L’ex re dei paparazzi ha menzionato altre sue ex come Silvia Provvedi ma anche Zoe Cristofoli e Asia Argento. E proprio su queste ultime ha asserito: “Zoe è finita sui giornali dopo una settimana con me, di Asia non si parlava più prima che stesse con me”. Di recente è venuto fuori un nuovo rumor su Fabrizio Corona lanciata dal periodico NuovoTv, ovvero che Maria De Filippi lo avrebbe chiamato come tronista di Uomini e Donne.

Fabrizio Corona e le parole al miele per il figlio Carlos Maria

Intervistato dal settimanale di gossip Chi, Fabrizio Corona parlando del suo unico figlio Carlos Maria ha detto: “Mi ha salvato da me stesso perché mi ha dato stabilità, ho bisogno di lui per stare bene così come lui ha bisogno di me”.

Per l’ex re dei paparazzi che ha ritrovato una certa armonia con l’ex moglie di Nina Moric, il ragazzo che ha appena compiuto 18 anni ha un’anima pura in un mondo di impuri e un quoziente intellettivo sopra la media, “Ama la conoscenza ed è in grado di parlare di qualsiasi argomento”, ha asserito l’imprenditore alla rivista di Alfonso Signorini.