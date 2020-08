Uomini e donne: Gemma torna single e Sirius si consola con un’altra (FOTO)

Addio tra Gemma e Nicola, i fan di uomini e donne in ansia per la dama

Mancano poche settimane per l’inizio di una nuova stagione di Uomini e donne. I fan appassionati del programma non vedono l’ora di vedere i propri beniamini ma sopratutto di sapere come e con chi ha trascorso l’estate Gemma.

La Galgani, ormai presente al trono over da quasi 10 anni è ancora alla ricerca della sua anima gemella e dalle sue stories possiamo confermare che è stata da sola. Secondo alcune indiscrezioni la sua conoscenza con Sirius è terminata da tempo e lo stesso Nicola Vivarelli sembra stia frequentando un’ altra donna.

La dama di Uomini e donne ha rifiutato Nicola Vivarelli

Se alla fine tutti pensavano che Nicola la stesse prendendo in giro Gemma Galgani, la situazione si è mostrata ben diversa. La dama di Uomini e donne si è difesa da sola, mollandolo prima di essere mollata e di intraprendere una vera storia.

La protagonista del trono over ha fatto un passo indietro e pare si siano detti addio per telefono. La coppia a giugno è stata beccata a Roma, passeggiando per le vie della Capitale. Tutto sembrava procedere a gonfie vele ma qualcosa è accaduto. Cosa avranno da raccontarci a settembre quando si riprenderà a registrare?

Sirius alle prese con una nuova conoscenza

Secondo gli ultimi rumors che riguardano Uomini e donne, Sirius dopo l’addio a Gemma avrebbe un nuovo amore. A detta sua, Nicola avrebbe provato diverse volte a corteggiare la Galgani ma lei è sempre stata sue sulle. Molto probabilmente non si mai fidata della sua buona fede, motivo per cui ha deciso di stoppare la conoscenza.

Nicola Vivarelli ha ammesso di essere stato ignorato e di non aver ricevuto risposte ai vari inviti. Adesso, in attesa della nuova edizione del programma pare sia pronto a voltare pagina. L’ufficiale di marina è stato beccato accanto ad una giovane ragazza. I gossip parlano di una trentenne mora e di bella presenza.

Al momento non sappiamo se si tratta di una nuova fiamma o semplicemente di un’amica. C’è da dire che sui social, il cavaliere non si è mai fatto vedere in compagnia di donne ma solo amici. Forse sta aspettando al ripresa di Uomini e donne per dare spiegazioni.