Una Vita, spoiler 14 agosto 2020: Acacias nel panico completo

Cosa succederà nella puntata di Una Vita in onda in prima visione assoluta su Canale 5 venerdì 14 agosto 2020? Acacias sarà nel panico dopo che verrà a galla la verità sulla triffa messa a punto da Genoveva ed Alfredo. I due, dopo vari tentativi, hanno convinto i vicini ad investire nel banco americano, falsificando i documenti ad esso correlati. Genoveva ha preso di mira Liberto, che affascinato dalla sua bellezza, ha finito per crederle. Nel frattempo, Cinta continuerà a soffrire per la bugia che le ha raccontato Rafael.

Nelle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana, si scoprirà anche che cosa è accaduto a Ramon. Anche in questo caso, la responsabile si rivelerà essere la perfida Genoveva. La donna, saputo che il Palacios stava indagando su di lei, ha pensato bene di manomettere la sua macchina, così da provocare un incidente.

Una Vita trama di venerdì 14 agosto 2020 su Canale 5

Davvero interessanti le puntate della soap Una Vita in onda la prossima settimana. Cinta è venuta a sapere grazie ad Emilio che Rafael è solo uno squattrinato e che ha finto di essere un’altra persona per far colpo su di lei. La figlia di Bellita capirà di non aver mai dimenticato il ragazzo che ama. Stando agli spoiler, vedremo Liberto preoccupato per le sue finanze. L’uomo ha investito molti soldi nel fantomatico Banco americano, credendo di aver fatto un affare.

Anche Rosina sarà al settimo cielo, tanto da aver fatto shopping sfrenato con Susana. Peccato che presto scoprirà un’amara verità. Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Genoveva non si fermerà qui visto che, intenzionata a rovinare anche il matrimonio di Rosina, nelle prossime puntate lo sedurrà inducendolo al tradimento.

Ursula e Genoveva festeggiano

Nella puntata di Una Vita in onda venerdì 14 agosto 2020 su Canale 5, i vicini verranno a sapere che il banco americano non è altro che una truffa. Nel quartierino regnerà il panico, visto che tutti sono rimasti senza un soldo. Contente di aver portato a termine il piano, Genoveva e Ursula alzeranno i calici. La Dicenta aiuterà la sua nuova padrona a distogliere ogni sospetto su di lei e su Bryce.

Come svelano le anticipazioni di Una Vita, Alfredo si giustificherà con i poveri vicini dicendo che il fallimento del banco americano è una mossa politica e di non c’entrare nulla con quanto successo. A dargli man forte ci sarà Ursula, che dirà agli investitori di rivolgersi ad un certo Federico.