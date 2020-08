Il Segreto trama 14 agosto 2020: Angustias vuole far fuori Pepa

Vediamo insieme cosa racconta la trama della puntata de Il Segreto in onda su Canale 5 venerdì 14 agosto 2020. La trasmissione in replica della prima stagione sta registrando ascolti record, tanto che vedremo la soap anche nel mese di settembre, salvo cambi di palinsesto. Soledad è triste e non sa che Mercedes, quella che crede sua amica, è in realtà in combutta con sua madre Francisca.

Le due vogliono che si dimentichi di Juan, scomparso dal paesino e si sposi con un ricco possidente. La povera Soledad ha conosciuto un affascinante marchese pronto a fidanzarsi con lei, ma ha mandato su tutte le furie la Montenegro rispondendo male al suo pretendente.

Intanto, Tristan e Pepa vivono la loro storia d’amore da clandestini, consapevoli di non potersi amare alla luce del sole. Angustias verrà a sapere che i due sono amanti e il suo unico desiderio sarà quello di eliminare per sempre l’odiata levatrice. Nelle prossime puntate de Il Segreto, a movimentare le acque ci sarà Felisia, la complice di Angustias nel periodo in cui erano ricoverate entrambe nella casa di cura. Cosa avranno in mente?

Il Segreto puntata di venerdì 14 agosto 2020 su Canale 5

Soledad si è liberata di un peso insostenibile, raccontando a Tristan di essere stata lei ad uccidere loro padre, in quanto vittima di abusi. Dopo la confessione della sorella, il Castro si è allontanato ancora di più dalle dinamiche malate della sua famiglia, costringendo sua madre a riprendere a far lavorare i Castaneda. Nelle puntate de Il Segreto di questa settimana inoltre, Tristan si è lasciato andare alla passione con Pepa, capendo di non poter fare a meno di lei.

Nella puntata della soap Il Segreto di venerdì, Sebastian e Tristan continueranno a lavorare al progetto per la realizzazione del conservificio. Per costruire la struttura però, le tubature dovranno per forza passare dalle terre di Raimundo. Come faranno ora a risolvere il problema?

Pepa in serio pericolo

La trama della puntata de Il Segreto in onda venerdì 14 agosto 2020 su Canale 5 racconta che Angustias si vendicherà di Pepa dopo aver scoperto che la levatrice e suo marito hanno una tresca. La donna incaricherà Felisia di uccidere Pepa, promettendole molto in cambio. Ovviamente la proposta verrà accettata. A salvare la Balmes in extremis ci penserà Alberto.

Infine, nella puntata de Il Segreto di venerdì, vedremo Felisia raccontare del suo tentativo fallito di uccidere Pepa ad Angustias, che andrà su tutte le furie. A quel punto, le verrà in mente un altro, folle piano…