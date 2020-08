Il paradiso delle signore trama 14 agosto 2020: Angela disperata

Prosegue la messa in onda delle puntate in replica della soap opera Il paradiso delle signore, in attesa dei nuovi episodi che verranno trasmessi su Rai 1 a partire dal 7 settembre. Lunedì 14 agosto 2020 Angela sarà l’assoluta protagonista. La Venere ha nascosto per molto tempo un triste segreto, ovvero di aver avuto un figlio e di essere stata costretta a lasciarlo. Riccardo, con un gesto d’amore, farà in modo di far incontrare madre e figlio.

Nelle puntate di questa settimana della soap Il paradiso delle signore, Clelia è venuta a sapere della verità sulla paternità di Federico: il ragazzo è figlio di Umberto Guarnieri e non ne è assolutamente a conoscenza. Luciano, in rotta con Silvia, si è riavvicinato a Clelia, che non gli ha certo negato il suo supporto. Nel frattempo, Angela e Riccardo hanno capito di provare dei sentimenti l’uno per l’altra, ma la loro situazione non è affatto facile.

Il paradiso delle signore, puntata di venerdì 14 agosto 2020

Tanti gli avvenimenti della settimana di programmazione della soap Il paradiso delle signore. Al grande magazzino si celebra la festa per le Frecce tricolori, sperando di vivere qualche momento di spensieratezza. Silvia è consapevole che Luciano non la perdonerà mai, mentre Federico continua a non sapere di chi è figlio. Nel frattempo, Rocco prova a conquistare Marina, ma la Venere pare davvero un osso duro. Tuttavia, la dolcezza del ragazzo farà ammorbidire la Fiore.

Come vedremo nelle puntate de Il paradiso delle signore in onda questa settimana, Rocco e Marina avranno un romantico appuntamento che li farà avvicinare non poco. Silvia e Luciano invece non riusciranno a trovare un punto di incontro e l’aria tesa inizierà a far sospettare Federico, che chiederà spiegazioni a genitori. Angela invece confiderà a Riccardo di aver un figlio ma di non essere più riuscita a rivederlo.

Riccardo aiuta la Venere

Nella puntata della soap opera Il paradiso delle signore in onda su Rai 1 venerdì 14 agosto 2020, Riccardo farà in modo che Angela e il figlio che non vede da anni si possano incontrare. La Barbieri però capirà che sarà l’ultima volta che potrà stare in compagnia del piccolo e così tenterà un gesto estremo… cosa avrà in mente?

Infine, le trame dell’episodio de Il paradiso delle signore di venerdì raccontano che Gabriella mentirà a Salvatore, non dicendogli di aver incontrato Cosimo. Tra i due inizierà un periodo di crisi. Federico invece sarà felice per il suo articolo, che avrà grande successo.