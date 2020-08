Un posto al sole, spoiler 14 agosto 2020: Alberto mette nei guai Eugenio

Arrivano le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 14 agosto 2020. Grande tensione tra Eugenio e Viola, specie dopo quanto successo tra Nicotera e Susanna. Alberto, che ha visto tutto, non ha perso tempo per ricattare il magistrato, stanco delle sue continue pressioni per arrivare a Tregara. Rossella ha fallito un esame all’apparenza facile e non è stata in grado di effettuare un prelievo del sangue, due situazioni che l’hanno gettata nello sconforto. Nervosa per quanto accaduto, ha finito anche con il prendersela con Alex.

Nelle puntate di questa settimana di Un posto al sole inoltre, Mariella e Guido stanno cercando di aiutare Cutugno a credere di nuovo nell’amore. I novelli sposi hanno fatto in modo che tra lui e Dolly scattasse la scintilla, ma le cose non andranno come previsto. Dopo un iniziale riavvicinamento, Filippo e Serena finiranno per arrivare ai ferri corti.

Un posto al sole anticipazioni di venerdì 14 agosto 2020 su Rai 3

Rossella non sta vivendo un momento semplice. Stressata per gli esami e il tirocinio, ha finito per combinare dei guai. A risollevarle l’umore sarà Ornella, che capirà il suo disagio. In queste puntate di Un posto al sole, abbiamo visto Eugenio in crisi per il ricatto di Alberto, pronto ad usare contro di lui quanto successo con Viola in cambio del silenzio su Tregara. Il magistrato cederà alle richieste di Palladini? Viola si renderà conto che qualcosa non vam sentendo il marito sempre più distante.

Anche Niko capirà che Susanna non è sincera con lui ma la ragazza lo proverà a rassicurare dicendogli di essere solo stance e stressata. Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Serena e Filippo torneranno a farsi la guerra dopo un banale incidente che coinvolgerà Irene, la classica goccia che farà traboccare il vaso. E’ davvero la fine per loro dopo il timido tentativo di riavvicinamento di qualche giorno fa?

Serena affronta Filippo

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 14 agosto 2020 su Rai 3 svelano che arriverà il fatidico confronto tra Filippo e Serena, ormai inevitabile dopo quanto successo ad Irene. L’esito non sarà dei migliori, vista la crescente preoccupazioni del Sartori nei confronti della figlia.

Infine, nell’episodio della soap opera Un posto al sole che verrà trasmessa venerdì, arriverà il tanto agognato appuntamento tra Dolly e Cutugno. Mariella e Guido faranno in modo che tutto sia perfetto ma ovviamente gli imprevisti non mancheranno.