Dua Lipa si è trasferita a Los Angeles? Ecco cosa sappiamo

La popstar Dua Lipa si sarebbe trasferita a Los Angeles per stare accanto al fidanzato Anwar Hadid. I due stanno insieme da diverso tempo e prima della presunta convivenza avevano adottato un cucciolo.

Secondo quanto riferiscono i media britannici, Dua avrebbe fatto questa scelta a causa della pandemia da coronavirus, che non le permetterebbe di fare facilmente la spola tra Regno Unito e USA. Come leggiamo da Mtv.it, i due piccioncini avrebbero acquistato una villa da favola accanto alla residenza della famiglia di lui.

Dua Lipa: il sogno d’amore con Anwar Hadid

Una fonte intervistata al The Sun ha riferito circa l’attuale situazione di Dua Lipa, evidenziando come attualmente sia complicato entrare negli Stati Uniti. Dua lo sa bene e, di conseguenza, ha scelto di rimanere negli Stati Uniti, in quanto, altrimenti, sarebbe stata costretta a rimanere in quarantena ogni volta. Una situazione difficile, in quanto i suoi cari e amici si trovano a Londra. Tuttavia, la 24enne è ottimista, in quanto a Los Angeles conosce molte persone, tra cui lo stesso fidanzato Anwar Hadid che ha vissuto qui in passato.

La fonte ha aggiunto che rimanere ora negli USA sia un’ottima mossa per la carriera di Dua Lipa. La popstar starebbe cercando di rendere quanto più confortevole la sua nuova casa. Dua e Anwar Hadid hanno anche adottato un cucciolo di nome Dexter. La fonte lascia intendere che Dua avrebbe deciso che il suo futuro sia proprio lontano da Londra, negli Stati Uniti, assieme al suo amore.

La convivenza a settembre

Dua Lipa e Anwar Hadid avevano già convissuto a settembre, a distanza di 3-4 mesi dal loro fidanzamento. All’epoca i due erano andati a vivere a New York, in un appartamento in affitto. Tuttavia, nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si trovavano a Londra e lì hanno passato il lockdown. Nel momento in cui le restrizioni si sono allentate, si sono trasferiti prima ai Caraibi e poi negli USA.

Super sexy con addosso Chanel

Per il suo nuovo Instagram look, Dua Lipa ha scelto di indossare due pezzi Chanel personalizzati. Il risultato è stato a dir poco sexy. Potete osservare il nuovo look di Dua qui di seguito dai post che la popstar ha condiviso su Ig con i follower, generando milioni di mi piace. Nella foto, la 24enne compare con in braccio il suo cagnolino Dexter.