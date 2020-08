Scott Patterson, Luke in Una mamma per amica ecco com’è diventato

Scott Patterson, uno degli attori più amati delle Gilmore Girls adesso è diventato un uomo nuovo

Scott Patterson, l’uomo che interpretava Luke in Una mamma per amica, oggi ha 61 anni ed è completamente irriconoscibile. È cambiato, nonostante l’età però continua a far battere il cuore di tutte le donne del mondo. Un uomo dal grande fascino, nel telefilm aveva fatto perdere la testa a Lorelai, così come a tutte le fan della serie TV che speravano di vederli insieme una volta per tutte al termine della serie.

Gilmore girl è stato il telefilm più seguito di qualche anno fa, come anche oggi infatti le repliche vanno fortissimo. Il punto di forza sul quale la serie ha puntato è il rapporto tra mamma e figlia Lorelai e Rory più amiche che altro. Le due hanno fatto emozionare e divertire sia i grandi che i piccini intrecciando legami e rapporti con tutti gli altri protagonisti della serie.

Uno tra tutti proprio Luke, personaggio cardine della serie tv, ha un locale ed è il punto di riferimento sia di Lorelai che di Rory. Perennemente presente nelle loro vite e sempre in grado di risolvere qualunque loro problema. Luke è anche uno dei pochi uomini che Lorelai ha amato davvero, dopo Christopher. Il fascino di Luke oggi è intramontabile, è cambiato parecchio, ma la sua bellezza è davvero unica.

Scott Patterson, cappellino al contrario, look semplice e trasandato, il fascino unico e raro

Scott Patterson nella serie indossava sempre un cappellino al contrario, delle camicie a quadri, che gli davano il look semplice e sbarazzino. Proprio di questo si è innamorata Lorelai poi diventata sua moglie. Il loro è un amore pronto a durare ed incapace di scemare negli anni. Anzi nonostante tutti i problemi, il sentimento è stato alimentato sempre di più. Negli ultimi episodi, il loro sogno d’amore si è coronato, si sono sposati, dopo tanti anni di tira e molla, avvicinamenti ed allontanamenti vari.

Le foto pubblicate sui social tanto apprezzate dai follower che si commuovono con il ricordo

Da quando l’uomo ha aperto il suo profilo ufficiale su Instagram è riuscito a mettere insieme almeno 219 mila follower, che non solo erano appassionati alla serie, ma si erano parecchio affezionati a lui. Tramite i social i fan cercano di rimanere sempre informati sulla vita privata dell’uomo e non solo, dimostrando di non averlo mai dimenticato.

Una mamma per amica è stato per lui un grandioso trampolino di lancio, una delle esperienze più belle della sua vita, non per niente Scott pubblica spesso foto che ricordano scene e parti del telefilm, accompagnando le immagini con didascalie che danno angoscia e che fanno tornare indietro nel tempo. Tra lui e Lauren Graham c’è ancora oggi un bellissimo rapporto, sono abbastanza legati, si vogliono bene.