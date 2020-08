Vladimir Luxuria nuove dichiarazioni su Francesca Pascale: “Non è arrabbiata”

Vladimir Luxuria su Francesca Pascale “Dopo il tradimento di Berlusconi ha sofferto molto”

Vladimir Luxuria torna a parlare di Francesca Pascale che in questo momento è al centro del gossip, la vittima più interessante dei paparazzi, il soggetto principale sui social dove non si parla di altro. Si è alla ricerca di scatti bollenti tra lei e Paola Turci, tutti sconvolti dalla notizia che l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi sia omosessuale.

Proprio in questi giorni sono venute fuori delle foto incredibili in cui Francesca e Paola si baciano in barca, questa notizia ma non fa altro che ripiombare sui social, tra critiche ed applausi. Come se si trattasse di qualcosa di anormale o di grave. In realtà entrambe non sono occupate e non stanno tradendo nessuno.

Così Vladimir Luxuria è voluta intervenire in più momenti. Nei primi giorni ha affermato che è impossibile che Berlusconi non fosse a conoscenza della doppia sessualità della sua ex compagna. Oggi invece rivela che Francesca Pascale ha sofferto tantissimo quando Berlusconi l’ha lasciata per Marta Fascina, con la quale l’ha anche tradita. Adesso non ha più voglia di stare male quindi va sul sicuro perché della sua nuova passione si fida ciecamente.

Vladimir Luxuria conferma che la cantante è fuori di sé per invasione della privacy e della vita privata

Vladimir Luxuria ha raccontato di avere avuto modo ed opportunità di parlare con la donna. Francesca non è arrabbiata per la questione delle foto pubblicate sul giornale Oggi in esclusiva. Non ha paura, né timore nei confronti di coloro che hanno scoperto in questo modo la sua sessualità. E lei è felice a fianco alla cantante, questo è ciò che conta più di ogni altra cosa.

Invece dall’altra parte Paola Turci sembrerebbe essere arrabbiatissima perché anche se si appartiene alla schiera dei personaggi famosi si ha diritto come tutti a mantenere la privacy. Loro erano in vacanza, si trattava di un momento assolutamente privato quindi la pubblicazione degli scatti senza aver chiesto il loro permesso è stata totalmente inutile è fuorigioco.

Il commento di Alessandro Cecchi Paone riempie di gioia e soddisfazione tutti

Sulla questione è intervenuto anche Alessandro Cecchi Paone, affermando che le polemiche che sono nate a causa del servizio fotografico sono totalmente inutili. Le donne che amano altre donne, così come gli uomini che si ritrovano nella stessa situazione e che non hanno alcun pregiudizio o timore sono fortissime.

Bisogna avere caparbietà, energia, forza per reagire a tutti coloro che con violenza puntano il dito contro gli omosessuali. Poi ha ricordato tutte le battaglie lgbt alle quali ha partecipato in compagnia di Francesca con la totale approvazione da parte di Piersilvio.