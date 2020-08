Chiara Ferragni racconta la paura in mare lontana da Fedez e Leone

Chiara Ferragni e i suoi amici in gita in Sardegna hanno avuto una brutta disavventura

Chiara Ferragni, si sta godendo i giorni di relax in Sardegna, esattamente tra la Corsica e la Maddalena. Insieme a lei ed alla sua famiglia compresa di cagnolina, Matilda, c’è anche una piccola comitiva di amici che ha assistito a qualcosa che nessuno si aspettava. Per loro è stata una brutta disavventura, improvvisamente lo yacht super lussuoso sul quale stavano viaggiando si è rotto e ha iniziato ad imbarcare acqua.

Fedez e Leone non erano con lei, erano sulla terraferma, quindi il team che viaggiava sullo yacht l’ha subito aiutata a scendere mediante un gommone. La ragazza ha spiegato ai suoi follower cosa stesse succedendo parlando anche della sua più grande paura: non riuscire a raggiungere il marito ed il piccolo.

Chiara Ferragni preoccupa i follower su Instagram, il party finito male ha lasciato brutti ricordi

Chiara Ferragni è subito apparsa tanto spaventata, nelle storie ripeteva che la barca si era rotta improvvisamente, tutto questo mostrandosi come non l’avevamo mai vista, capelli in disordine, distrutta in viso proprio come una qualsiasi donna che si è trovata ad imbarcare acqua in mare aperto. Ha spiegato più volte di avere paura di non riuscire, per qualche motivo, a tornare a riva dalla sua famiglia o che sarebbe successo qualcosa di più grave.

Ha poi continuato dicendo che la giornata di ieri era iniziata nel modo migliore, erano pronti a far baldoria insieme al gruppo che li aveva raggiunti proprio in quelle ore. Pronti a divertirsi al massimo approfittando di un mare fantastico, del sole, dello yacht sul quale hanno preso il sole tra un brindisi e l’altro. Bikini, musica e balli con una temperatura perfetta. Tutto è finito con la paura.

Una volta scorsa in spiaggia Chiara ha tranquillizzato tutti: tutto è bene quel che finisce bene

Quando Chiara è tornata sulla spiaggia ha subito informato di stare bene, si è presa una bella paura ma tutto è finito adesso. D’altronde se si esce in yacht si deve prendere in considerazione il fatto che incidenti di questo tipo possono accadere.

Fedez ha fatto dell’ironia sull’accaduto, come sempre. Poi anche Chiara si è mostrata sorridente per rasserenare coloro che avevano avuto paura per lei. Ha ringraziato tutti per l’affetto che le hanno dimostrato anche in quest’occasione e poi tra una risata e l’altra ha affermato che piano piano ritornerà a divertirsi lasciando alle spalle questa brutta disavventura.