Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stavano per lasciarsi, ecco tutta la verità sulla crisi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno svelato i motivi che li avevano allontanati

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono salvati in calcio d’angolo, già da qualche settimana si parla di una crisi tra i due ragazzi, niente di confermato, almeno non fino a ora. Sono riusciti a nascondersi per tanto tempo, addirittura anche in questi giorni, volando in Sardegna e mostrandosi felici come sempre. In realtà erano sul punto di lasciarsi, ma adesso l’emergenza sembrerebbe essere rientrata. Si sono mostrati in vacanza insieme dopo aver trascorso qualche giorno separati.

Tutto è avvenuto proprio durante il primo weekend di agosto, a confermare è Alfonso Signorini che si è soffermato particolarmente sui motivi che avrebbero causato la crisi tra i due. Le tensioni sono scaturite dalla gelosia di Cecilia e dall’eccessiva insicurezza di Ignazio. Le varie liti hanno spinto di due ad allontanarsi ed isolarsi per cercare di riflettere su ciò che stava accadendo e prendere una decisione.

Cecilia Rodriguez ed il suo fidanzato si sono resi conto di amarsi e di non poter vivere separati l’uno dall’altro

Cecilia Rodriguez durante questa pausa di riflessione ha capito di essere realmente tanto innamorata del suo fidanzato, la stessa cosa vale per Ignazio. In questo caso come in pochi la separazione è riuscita a dare i risultati sperati al contrario di quanto avvenuto per Belen e Stefano che dopo un primo periodo di separazione hanno deciso di lasciarsi definitivamente.

Ignazio commentando la situazione ha affermato che l’assenza di Cecilia gli ha fatto capire quanto sarebbe importante per lui. Ha poi aggiunto che non avrebbe resistito un giorno in più senza di lei, qualche giorno del fine settimana gli è bastato per toccare con un dito la sofferenza e la delusione di un amore che gli ha dato tanto in soltanto un anno o qualcosa di più.

Una storia sulla quale nessuno avrebbe mai scommesso sta regalando grandi gioie e sensazioni

Ricordiamo che i due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello, hanno fatto impazzire i giornali di gossip ed i paparazzi che subito dopo l’uscita di entrambi dalla casa li hanno seguiti un po’ dappertutto. Durante l’avventura in casa sono stati sempre al centro dell’attenzione, sotto i riflettori.

Lei ha lasciato in diretta il fidanzato di allora Francesco Monte e poi con Ignazio si è resa protagonista di un siparietto particolar del quale si parla ancora adesso. Si sono chiusi nell’armadio per scambiarsi qualche coccola e tenerezza In totale privacy. Inizialmente nessuno credeva in loro e nei loro sentimenti, poi piano piano hanno convinto un po’ tutti. Prima e dopo il lockdown hanno parlato di figli e convivenza. Poi improvvisamente la crisi, adesso però tutto è tornato alla normalità.