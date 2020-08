Meghan Markle, arrivano altre rivelazioni shock sulla donna

Meghan Markle, il libro sulla famiglia reale parla di lei e racconta particolari incredibili

Meghan Markle è una delle protagoniste del libro scandalo che parla della famiglia reale. Una rivelazione dopo l’altra sta lasciando di stucco coloro che si sono impegnati nella lettura. Una delle ultime rivelazioni ha a che fare con la moglie di Harry che a quanto pare ha tantissimi talenti. Prima di diventare un’attrice affermata avrebbe voluto svolgere un altro mestiere, voleva fare la giornalista.

La duchessa prima di conoscere il principe Harry aveva un blog che gestiva quasi da sola, parlava di costume e moda. Poi aveva una seconda passione che in realtà sarebbe potuta diventare il suo lavoro, il giornalismo. Ironia del destino vuole che tra alti e bassi i giornali e la stampa siano stati coloro che le hanno reso la vita difficile. Prima di conoscere Harry, secondo recenti indiscrezioni, la donna era alla continua ricerca di giornalisti e paparazzi, mostrandosi addirittura arrabbiata per essere stata messa da parte. Insomma sempre al centro dell’attenzione, soprattutto dopo aver conosciuto Harry, ma non per motivi positivi.

Meghan Markle ha dovuto abbandonare la passione per il giornalismo quando le è stato proposto il ruolo in “Suites”

Meghan Markle non è diventata una giornalista per un soffio. La donna ha dovuto abbandonare il pensiero di dare inizio a questa accattivante carriera nel momento in cui lei è stata proposta una parte in Suits, la serie televisiva grazie alla quale la conoscevamo già prima di sposare il principe Harry.

Gli autori del libro che sta spopolando proprio in queste ore affermano che la donna amava scrivere, scriveva dai tempi della scuola, aveva scoperto di avere oltre che una passione, anche una reale capacità, per questo avrebbe tanto voluto intraprendere la carriera di giornalista, poi le cose sono andate diversamente.

Un blog che parla del successo apre un altro dilemma, potrebbe essere lei la redattrice misteriosa

Frustrazione e fantasia l’hanno fatta crescere attraverso un semplice blog nel quale ha dato il massimo di sé. Sul blog si esprimeva in qualunque modo, raccontando le sue scelte di moda e pubblicando interviste ad amici appartenenti al mondo dello spettacolo o della moda.

Pltre che è il blog di moda ne aveva un secondo, anonimo, rimasto attivo dal 2010 al 2012. Su quest’ultimo parlava invece di argomenti che hanno che fare con Hollywood, con il successo. La proprietà di questo blog però è ancora oggi in discussione, non si sa se sia stato davvero suo, se dietro la scrittrice ci fosse proprio lei. La notizia non è mai stata confermata a differenza di tutte le altre, affermate proprio dalla diretta interessata.