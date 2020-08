Uomini e Donne, in arrivo una versione VIP con Fabrizio Corona sul trono?

Manca esattamente un mese alla messa in onda della prossima stagione di Uomini e Donne. Dopo un’edizione complicata, quella passata, a causa del Coronavirus, Maria De Filippi pare avere in serbo una serie di novità davvero entusiasmanti per tutti gli appassionati del dating show. Queen Mary, infatti, potrebbe rivoluzionare completamente la trasmissione.

Si è già parlato di cambiamenti importanti all’interno di Uomini e Donne. L’arrivo, però, di una versione VIP ha fatto sobbalzare i fans che non vedono l’ora di ricevere conferme a questa notizia. Per il momento non ve ne sono ma una cosa è certa: pare che Maria De Filippi abbia già in mente il nome del primo tronista VIP, Fabrizio Corona. Vediamo tutti i dettagli.

Uomini e Donne in versione VIP

Se le vicende dei tronisti e dei corteggiatori “comuni”, con il passare delle puntate, appassiona i telespettatori, cosa accadrebbe se sul trono si siederebbe un personaggio VIP? Deve esserselo chiesto Maria De Filippi arrivando alla conclusione, scontata, che i risultati in termini d’ascolto potrebbero superare ogni più rosea aspettativa. Proprio in funzione di tutto questo pare sia in programma proprio una variante VIP del programma che avrà lo scopo di “aiutare” i personaggi famosi a trovare l’amore.

La notizia sui cambiamenti a Uomini e Donne è stata pubblicata direttamente dal settimanale Nuovo TV che, senza dare conferme ufficiali (dato che non ve ne sono) ha sganciato quella che pare essere la bomba dell’estate. Il giornale ha anche svelato il nome di colui che potrebbe sedersi, prima di tutti, sull’ambito trono alla ricerca dell’anima gemella. Di chi si tratta?

Fabrizio Corona primo tronista VIP

Se l’idea di creare uno spazio VIP a Uomini e Donne dovesse davvero andare in porto come, a questo punto, sperano in tanti, chi si siederà per primo sul trono? Nuovo TV ha fatto il nome di Fabrizio Corona, niente poco di meno che il re dei paparazzi. Sembra che vi siano già delle piccole trattative in corso anche perché, essendo Corona agli arresti domiciliari a Milano, avrebbe bisogno dell’autorizzazione del tribunale di sorveglianza per potersi recare a Roma.

Sul trono di Uomini e Donne, Fabrizio Corona potrebbe giustificare i suoi spostamenti dovuti alle registrazioni del programma. Come poi potrebbe svolgersi il trono rimane un vero mistero. Nel frattempo, tra i “personaggi comuni” è certo che il pubblico sceglierà il prossimo tronista tra tre ragazzi, Davide Donadei, Davide Blanda e Gianluca De Matteis.