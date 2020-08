Adriana Volpe mette a tacere un ospite a Ogni Mattina: “Questo non me lo puoi dire!”

Adriana Volpe glissa Stefania Orlando a Ogni Mattina

Nonostante le voci di una possibile chiusura continua la programmazione di Ogni Mattina. Nella puntata andata in onda mercoledì, nel nuovo spazio intitolato Dopo il Tg, la conduttrice del format di TV8 Adriana Volpe ha accolto nel suo salotto una sua vecchia collega Rai. A far visita direttamente nell’abitazione di Stefania Orlando è stato l’inviato Luca Calvani. Quest’ultimo ha mostrato al pubblico la nuova abitazione al mare della conduttrice e subito dopo ha parlato un po’ con lei.

Conversazione durante la quale la donna ha ammesso di essere particolarmente affascinata dall’ex gieffina non solo per la sua bellezza ma anche per come si porge con le altre persone. A quel punto ha preso la parola la diretta interessata che, fermandola ha detto: “No, questo non me lo puoi dire Stefania”. Ovviamente la Volpe ha fatto notare alla Orlando che anche lei è bella.

Stefania Orlando mostra la sua casa al pubblico

Nel terzo appuntamento settimanale di Ogni Mattina la padrona di casa Adriana Volpe ha accolto nel suo studio la collega Stefania Orlando. Quest’ultima che per anni è stata conduttrice e attrice, da qualche tempo è lontana dal piccolo schermo limitandosi a fare solo qualche spot pubblicitario.

La donna ha voluto mostrare la sua nuova villa al pubblico di TV8 che si trova a Fregene, luogo dove ha passato la sua infanzia. “Mi evoca tanti ricordi piacevoli e comprare casa qui è stato veramente un realizzare un mio sogno. Un posto dove tu sai che puoi andarti a rifugiare”, ha confessato la Orlando nel contenitore mattutino del canale numero 8.

La conduttrice e il marito Simone Gianlorenzi ospiti a Ogni Mattina

Durante il collegamento Adriana Volpe ha fatto notare al suo inviato di Ogni Mattina Luca Calvani il fatto che l’ospite Stefania Orlando sia convolata a nozze proprio nel paese dove è cresciuta, ovvero Fregene. La conduttrice del programma mattutino di TV8, tra l’altro, è stata una degli invitati alla cerimonia nuziale della Orlando.

E a proposito di matrimonio, nella villa era presente anche la sua dolce metà Simone Gianlorenzi sul quale ha detto: “Io non ho trovato solo un marito, io ho trovato anche un amico. Con Simone ho un rapporto veramente completo“.