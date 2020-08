Cecilia Rodroguez molla Ignazio Moser in Sardegna: “Sono ai titoli di coda, s’è rotto qualcosa” [FOTO]

View this post on Instagram

ESPLODE IN SARDEGNA LA CRISI TRA IGNAZIO E CECILIA- La coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sta affrontando il peggior momento da quando i due hanno iniziato ad amarsi nella Casa del ‘Gfvip’. Dopo le prime avvisaglie di rottura post quarantena, l’ultimo weekend di luglio i due avevano deciso di mettere in pausa il loro amore. Ignazio e Cecilia, che avevano organizzato le vacanze in Sardegna, a Porto Cervo, avevano poi deciso di trascorrere invece l’agosto lontani. Poi, come svelato sul numero di “Chi” in edicola da oggi, poche ore prima della partenza per la Costa Smeralda, Ignazio è corso dalla sua donna per portarla con se, per amore, perché senza di lei sa che non sarebbe estate, non sarebbe vita vissuta felice insieme. Cecilia, cede. Prepara la valigia e lunedì sera atterra in Sardegna con il fidanzato. Martedì sera, però, tra i due scoppia un litigio nella discoteca “Just Cavalli”: alla fine Cecilia sente che qualcosa si è rotto, sente che Ignazio nonostante l’amore ormai è lontano e decide di partire, senza di lui. I due silenziano anche i rispettivi social. La storia oggi sembra ai titoli di coda, solo pochi giorni dopo la riconciliazione: o ci sarà ancora spazio per ritrovarsi? #chimagazineit #scoop #esclusivo #breakingnews #ignaziomoser #ceciliarodriguez #cechurodriguez #ignazioececilia