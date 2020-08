Uomini e Donne Gemma e Nicola, è rottura. La Galgani rompe il silenzio: “Devo affrettarmi”

E’ finita tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

A quanto pare tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non c’è più nessun rapporto. La frequentazione che avevano deciso di intraprendere dopo la conclusione della stagione di Uomini e Donne è durata quanto una bolla di sapone. E pensare che la dama torinese era particolarmente affascinata dal bel 26enne e che quest’ultimo coi suoi modi di fare l’aveva conquistata.

Per quale ragione è finita ancora prima di iniziare qualcosa di solido? Al momento non conosciamo le ragioni, la cosa certa è che il tutto sia accaduto in piena estate quando le telecamere del dating show di Maria De Filippi sono spente. In tanti sono convinti che la piemontese lo abbia mollato perché altrimenti a settembre non si sarebbe più presentata al Trono over di U&D. Il pensiero dei telespettatori è che la 70enne non ha nessuna intenzione di accasarsi ma di rimanere a vita nel programma di Canale 5 solo per visibilità.

Gemma Galgani rompe il silenzio

La cosa certa è che Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non si vedono più da diverse settimane. Stando alle recenti dichiarazioni di Sirius, la dama torinese avrebbe sempre declinato i suoi inviti e ora pare che il 26enne si stia vedendo con una latra donna. Ma in tutto questo, che fine ha fatto la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino?

Dopo giorni di silenzio social, nelle ultime ore la protagonista del parterre senior di Uomini e Donne finalmente ha rotto il silenzio. Infatti ha scritto una frase che confermerebbe la rottura col giovane cavaliere. Ovviamente la donna non ha menzionato il ragazzo, ma ha scritto: “Tutti la dobbiamo incontrare, io come voi, ma devo affrettarmi”. Arriverà la replica?

Cosa è successo realmente tra la dama e il cavaliere?

Durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, nella versione web di Uomini e Donne, Gemma e Nicola si erano paragonati ad un principe e ad una principessa. Ad esempio, una volta hanno fatto un’esterna impersonando Rose e Jack del film Titanic scatenando la furia dell’opinionista Tina Cipollari.

Ma dopo la chiusura stagionale del dating show di Maria De Filippi qualcosa si è spezzato al punto che i loro rapporti sono diventati freddi. A settembre sveleranno al pubblico cosa sia realmente accaduto tra i due?