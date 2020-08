Nina Moric smaschera Fabrizio Corona: “Solo pura finzione…” [FOTO]

Nina Moric rompe il silenzio su Fabrizio Corona

Nel nuovo numero del periodico Chi è contenuta una lunga intervista a Fabrizio Corona che ha parlato della sua vita, delle donne che ha avuto nella vita e del figlio Carlos Maria. A distanza di qualche giorno è arrivata la dura replica dell’ex moglie Nina Moric. Anche se ultimamente i due ex coniugi sono apparsi vicini e di nuovo in pace per il bene del figlio, la situazione tra loro è ben diversa da quella che vogliono far apparire.

A confermarlo è stata la stessa modella croata che, attraverso dei commenti su Instagram ha espresso il suo giudizio sull’intervista dell’ex re dei paparazzi ha fatto al settimanale di Signorini e, stando dalle parole non l’ha presa bene. Addirittura la Moric ha parlato di pura finzione lanciando delle frecciatine velenose all’ex marito.

La modella croata parla di pura finzione

E pensare che ultimamente sembra la famiglia del Mulino Bianco, ovvero Nina Moric, Fabrizio Corona e il loro figlio Carlos Maria finalmente uniti e in pace. Ma stando alle dichiarazioni della modella croata su Instagram tutto questo è solo pura finzione. “Ma lui non ma nemmeno se stesso, ecco perché non riesce ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace tantissimo alla fine è un uomo solo. Spero che Carlos non rimarrà deluso”, ha scritto tra i commenti la donna.

La Moric appare molto delusa e rammaricata ì, soprattutto per il grande dispiacere che l’ex re dei paparazzi potrebbe arrecare al figlio che da poco ha compiuto 18 anni. Quindi non c’è nessuna riconciliazione tra i due ex coniugi, ma solo un rapporto pacifico. (Continua dopo la foto)

Nessun riavvicinamento tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Attraverso il suo sfogo su Instagram, Nina Moric ha fatto sapere che al momento il suo unico obbiettivo è far stare bene suo figlio Carlos Maria. “Finalmente abbiamo smesso di fingere. Se solo potessi parlare aprirei un vaso di Pandora”, ha scritto la modella croata sul noto social network tirando in ballo il delirio di onnipotenza del suo ex marito.

Parole molto forti che sicuramente troveranno la replica da parte dell’ex re dei paparazzi. Dopo tale affermazioni tra di loro calerà di nuovo il gelo o faranno finta di nulla per il bene del 18enne?