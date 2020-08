Francesco Facchinetti, un ricco Vip chiede lo sconto e lui lo sbugiarda: “Ti prenderei a calci, fai schifo” (FOTO)

Poche ore fa, Francesco Facchinetti ha dato luogo ad un duro sfogo sui social il cui ha attaccato un ricco Vip che ha incontrato in un ristorante in Costa Smeralda. Il cantante ha esordito nelle IG Stories di essere arrabbiato come una bestia.

Il motivo di tanto ardore risiede nel fatto che è rimasto scioccato da un avvenimento che si è verificato sotto i suoi occhi poco tempo prima. Un famoso e ricco personaggio pubblico è andato a cena nel suo stesso ristorante ed ha avuto il coraggio di chiedere lo sconto. Questo ha fatto infuriare il protagonista, specie per il momento storico che tutti stiamo vivendo.

Lo sfogo di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti ha sbugiardato un Vip nelle sue Instagram Stories. Il protagonista si è sfogato con i fan raccontando un episodio davvero raccapricciante a suo avviso. Durante una tranquilla cena in un rinomato ristorante, il DJ ha avuto il (dis)piacere di incontrare un suo collega famoso. Nel momento in cui è arrivato il conto, però, questa persona ha azzardato chiedere uno sconto in quanto Vip. Tale gesto ha fatto scoppiare Francesco il quale ha motivato con minuzia la sua ira.

L’ex di Alessia Marcuzzi ha detto che è assurdo che in un momento storico come questo, una persona così ricca osi chiedere di risparmiare. Negozi, ristoranti, imprese e tante altre attività rischiano il fallimento e chi può permettersi di aiutare osa, addirittura, chiedere una riduzione del conto. Persone con questo portafoglio dovrebbero pagare di più del dovuto, lasciare mance e aiutare chi si trova in difficoltà. (Continua dopo la foto)

Chi sarà il Vip?

Nel corso dell suo sfogo, Francesco Facchinetti non ha voluto fare il nome del Vip in questione, anche se i fan stanno facendo di tutto affinché lo confessi. Ad ogni modo, dopo aver raccontato quello che gli è successo, il cantante ha pubblicato anche altri contenuti per rendere maggiormente esplicito il suo messaggio.

Francesco ha detto che la persona in questione ha jet privato, yacht, carte nere nel portafogli, spende centinaia di euro in champagne nei locali e nelle discoteche. Insomma, di chi si tratterà mai? Al momento non è noto, ma è abbastanza esplicito tutto il ribrezzo e l’indignazione che sta provando Facchinetti. Quest’ultimo ha esortato questa persona a vergognarsi e ha detto di provare un senso di schifo.