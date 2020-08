Elodie Di Patrizi vuota il sacco: “I miei ex fidanzati soffrivano perché…”

Elodie parla dei suoi ex fidanzati

Nonostante l’emergenza da Covid-19, la bella Elodie sta attraversando un 2020 ricco di soddisfazioni sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Infatti, dopo la sua partecipazione (seconda) al Festival di Sanremo con il brano Andromeda, la Di Patrizi ha scalato le classifiche delle radio italiane.

Da qualche settimana la cantante italo-francese sta ottenendo un grande successo con le hit estive Guaranà e Ciclone. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi di recente ha fatto delle confessioni sui suoi ex fidanzati. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato.

La Di Patrizi si confessa al Corriere della Sera

Nonostante non ami molto parlare della sua vita privata, la bella Elodie ha rilasciato una lunga intervista al noto quotidiano nazionale Corriere Della Sera. In quell’occasione la Dii Patrizi ha fatto un primo bilancio sulla sua carriera artistica che sta raggiungendo degli alti livelli, ma anche di altre tematiche. La professionista romana ha fatto qualche precisazione sulla sua privata, in particolare suo suoi vecchi fidanzati.

“Sono stata educata a essere libera, ma tutti i giorni devo combattere contro il pregiudizio. Discuto sempre, anche con gli ex. È capitato che soffrissero la determinazione, l’avere degli obiettivi, il guadagnare più di loro. Com’è possibile? Il mio successo non deve ledere la tua autostima, è un grave retaggio culturale. E le ragazze che verranno dopo non dovranno avere questo problema”, ha confessato l’ex allieva di Amici.

Elodie e le parole sul compagno Marracash

Intervistata dal Corriere della Sera, Elodie riferendosi ai suoi ex fidanzati ha confessato anche di quando diverso tempo fa si è trasferita in Puglia perché si era innamorata: “Ero incosciente, non sopportavo più la mia famiglia, scappavo da una situazione più grande di me che avevo creduto di poter gestire. Ora non lo farei mai, allora pensavo di non avere niente da perdere. In realtà lui non stava bene, non poteva amarmi, e io ero di nuovo in una situazione più grande di me e con uno sconosciuto“.

Al momento la Di Patrizi è fidanzata con Marracash, il rapper siculo che per lei è diventato un vero e proprio punto di riferimento non solo perché lo ama, ma anche perché collabora con lui anche sul lavoro. “Mi fido ancora di vecchi amici, parenti, mio padre, Fabio, anche se con lui faccio un po’ di fatica, ho un po’ pudore“, ha rivelato la ragazza.