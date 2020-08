Grossa paura per Francesca Cipriani: “Sono stata malissimo” le immagini spiazzano (FOTO)

In questi giorni, la showgirl Francesca Cipriani è stata parecchio assente dai social e questo perché ha vissuto momenti di grande paura. Dopo la pausa, infatti, la protagonista è tornata con delle IG Stories ed ha spiegato tutto quello che le è successo.

La donna ha esordito dicendo di essersi spaventata molto in quanto è stata malissimo. Il suo terrore principale era di essere positiva al Covid in quanto i sintomi erano proprio quelli da Coronavirus.

Francesca Cipriani racconta la sua paura

Francesca Cipriani è attualmente in vacanza con Elena Morali ed altre amiche. I suoi fan, quindi, si aspettavano di vedere numerosi contenuti gioiosi e felici inerenti le gite e le giornate al mare. Così, però, non è stato e il motivo risiede nel fatto che la protagonista non è stata affatto bene. Per diversi giorni, infatti, Francesca Cipriani ha avuto febbre molto alta, circa 39.8 gradi, e questo le ha generato una grande paura. Inoltre, la fanciulla ha anche detto di avere moltissimi sintomi, sia di Covid che non.

Ad ogni modo, considerando il periodo storico nel quale ci troviamo, è stato assolutamente necessario sottoporsi ad un tampone. Tale test è stato fatto anche dalla Morali e da tutte le persone che sono state a contatto con la showgirl in questo periodo. Per fortuna, però, gli esiti sono stati tutti negativi e questo ha tranquillizzato parecchio la protagonista. Per tale ragione, dopo un po’ di giorni, ha deciso di raccontare la sua disavventura. (Continua dopo la foto)

Le immagini dell’incubo

Nelle IG Stories, Francesca Cipriani ha voluto ringraziare le persone che, nonostante la paura, le sono state vicino ed hanno fatto di tutto per aiutarla a stare meglio. Adesso, però, la donna sta molto meglio e lo spavento è passato. Tutto quello che ha vissuto sembra solo un lontano ricordo. La Cipriani, inoltre, ha mostrato anche il tavolino della sua camera d’albergo il quale era sommerso di medicinali di ogni tipo.

C’erano pillole per la febbre, per lo stomaco, per la pancia e tanto altro. Questo denota il fatto che l’esuberante bionda di Canale 5 ha passato davvero dei momenti orribili. Ad ogni modo, l’importante è che sia guarita. Ieri sera, infatti, si è concessa una serata in compagnia delle sue amiche a bere e a divertirsi e tutto è stato immortalato sui social.