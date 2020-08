Giuseppe Nastasi di Uomini e Donne sarà un tentatore a Temptation Island?

Chi ha seguito l’ultima stagione di Uomini e Donne ricorderà indubbiamente il percorso di Sara Shaimi. La ragazza, dopo un percorso un po’ complicato anche a causa dell’avvento del Coronavirus, ha scelto Sonny De Meo. I due, a quanto pare, sono felici insieme e stanno trascorrendo un’estate all’insegna dell’amore. Ma cosa ne è stato di Giuseppe Nastasi?

Era lui l’alternativa di Sara Shaimi alla scelta di Sonny. Proprio Giuseppe Nastasi, come ovvio che sia per chiunque venga rifiutato, non ha preso bene la scelta della ragazza. Oggi, però, trapela un’indiscrezione che lo vuole protagonista. L’ex corteggiatore potrebbe arrivare a Temptation Island come single tentatore. E potrebbe non essere da solo. Vediamo i principali dettagli.

Giuseppe Nastasi, tentatore a Temptation Island

In base a quanto rivelato da una delle pagine di Uomini e Donne, Giuseppe Nastasi, dopo il “no” di Sara Shaimi, arriverà a Temptation Island. A far drizzare le orecchie a tutti i fans, è stato il fatto che, tra le coppie che, con molta probabilità, metteranno alla prova il loro amore nel reality dei sentimenti ci sarebbe proprio quella di Sara e Sonny. Dovesse essere confermato, sarebbe una notizia bomba che potrebbe creare non poche dinamiche all’interno della coppia.

Sonny De Meo, infatti, non ha mai nascosto di avere una naturale antipatia per Giuseppe Nastasi di cui, ha dichiarato, sono moltissimi gli aspetti che proprio non sopporta. Di recente, non a caso, i due ragazzi si sono punzecchiati sui social mediante la pubblicazione di diversi post. Possibile che il bel siciliano non abbia ancora digerito di essere stato scartato? Potrebbe essere, questo, uno spunto in più per mettere in difficoltà Sara e Sonny?

Le reazioni dei fans

Ma quali sono state le reazioni dei fans a questo possibile colpo di scena a Temptation Island? La news, naturalmente, ha fatto il giro del web nonostante sia ancora stata confermata in via ufficiale. Non ci sarebbe, comunque, da stupirci dal momento che anche in passato chi aveva corteggiato a Uomini e Donne si è trovato ad “osteggiare” il rapporto della donna che non lo aveva scelto.

Nilufar Addati, dopo aver scelto Giordano, si era ritrovata a Temptation Island con Nicolò Ferrari nel villaggio. Le dinamiche che si sono create hanno tenuti incollati al video milioni di telespettatori che oggi, a meno di un mese dal debutto della nuova edizione, non vedono l’ora di vedere se Sara e Sonny resteranno sempre insieme.