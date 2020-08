Marica Pellegrinelli, il topless in spiaggia manda i fans in delirio (Foto)

Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti e del flirt, successivo, con Charley Vezza, Marica Pellegrinelli si concede un paio di giorni di vacanza. La meta scelta è Maiorca e proprio nelle meravigliose spiagge di questa nota località, la donna ha scattato una foto da urlo. Uno scatto che la ritrae distesa in spiaggia, praticamente in topless, con un libro a coprirle il seno.

Con questa foto Marica Pellegrinelli ha fatto davvero scalpore mandando i fans in visibilio. Anche questa volta non esiste alcun accenno di volgarità nella foto pubblicata dall’ex moglie di Ramazzotti. Inevitabili una cascata di commenti che hanno sommerso la donna di complimenti. Vediamoli.

Marica Pellegrinelli, topless a Maiorca

Che Maiorca sia una delle sue località preferite, Marica Pellegrinelli lo ha dichiarato più volte in passato. Quale luogo migliore, quindi, per trascorrere qualche giorno di relax? Come suo solito, la donna ha condiviso diversi momenti delle sue vacanze con i followers che, giorno dopo giorno, la seguono mediante i social network. L’ultima foto, però, ha fatto venire la pelle d’oca ai più dato che è risultata molto sensuale senza essere affatto volgare.

Marica Pellegrinelli, infatti, prende il sole in topless e ha deciso di condividere anche questo con i suoi fans. Per rendere unico lo scatto, però, a coprirle il seno c’è il libro che la donna sta leggendo mentre prende la tintarella. Lo slip è color carne e, indosso, solo un paio di collanine e un anello al dito. Per il resto, nulla!

Le reazioni post topless

Le reazioni allo scatto in cui Marica Pellegrinelli si mostra in topless a Maiorca non hanno tardato ad arrivare. Moltissimi i like ricevuti già dai primi minuti successivi alla pubblicazione. I commenti sono quelli di fans letteralmente estasiati dalla bellezza della donna. In molti le chiedono il segreto di cotanta avvenenza, altri elogiano la bellezza della sua pelle. Commenti, questi, che avranno fatto piacere alla donna che ha ribadito più volte come per lei siano fondamentali la cura dei capelli e della pelle.

In base alle ultime indiscrezioni, pare che Marica Pellegrinelli non sia da sola. Nessuno, però, sa chi sia il suo accompagnatore misterioso. Nelle ultime settimane si è vociferato si possa trattare di Borriello, ma non vi sono conferme in questo senso. A quanto pare la donna è intenzionata a mantenere, per il momento, il massimo riserbo su una probabile nuova relazione sentimentale.