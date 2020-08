Gemma Galgani afferma: “Devo affrettarmi”, adesso la dama vuol parlare

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si sono lasciati

Gemma Galgani ed il suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli sembrano essere arrivati al punto definitivo della conoscenza. Al momento non ci sono certezze se non le rivelazioni, poche ma buone, della diretta interessata. I dettagli verranno fuori soltanto quando ricomincerà Uomini e Donne e la coppia potrà confrontarsi faccia a faccia direttamente in studio.

Non si sa ancora cosa sia successo tra i due, ma per certo qualcosa non ha funzionato e la relazione non ha retto le problematiche del distacco estivo. In realtà già da parecchio tempo sembrava essere chiaro che tra i due qualcosa si fosse rotto, alla fine coloro che su Instagram puntavano sulla fine della relazione, non sbagliavano.

Gemma Galgani risponde ad una fan su Instagram e toglie ogni ombra di dubbio

Gemma Galgani ha dato qualche indizio proprio la sera di San Lorenzo, giorno 10 agosto, quando una sua fan ha scritto su Instagram un augurio, trovare prima possibile l’unica stella della vita. La risposta di Gemma è stata abbastanza chiara, non ha fatto riferimento a Sirius, ma ha affermato che tutti devono incontrare la stella della propria vita, anche lei, ma in questo caso deve avere un po’ di fretta perché l’età non la accompagna di certo.

Sono state pochissime parole, ma dure e pesanti come macigni. Molto probabilmente Nicola che ha sempre affermato di non utilizzare i social, non si è nemmeno accorto di quanto scritto dalla dama. I due durante la quarantena e dopo si sono paragonati spesso a Rose e Jack del Titanic, nonostante nessuno credesse in loro, hanno dato dimostrazione di voler andare avanti davvero con la conoscenza.

Le uscite poco chiare dei due partecipanti di Uomini e Donne, tanti dubbi

Dopo la fine del programma sono stati avvistati tante volte in giro per Roma, impegnati a passeggiare come due fidanzatini. Lui però le aveva promesso che sarebbe andato a trovarla a Torino facendole una sorpresa. Questo non è avvenuto. Sirius ha successivamente raccontato che ha chiesto più volte a Gemma di poterla andare a trovare e lei ha negato.

Ha parlato di diffidenza, di poco interesse da parte della dama nei suoi confronti. Insomma, una situazione poco chiara che ha fatto sprofondare il Titanic prima del tempo. Nel frattempo sono venute fuori delle notizie ambigue che hanno a che fare con la sincerità di Nicola. Secondo qualcuno il ragazzo aveva già una storia al di fuori dal programma, anche di questo si parlerà a settembre di fronte a Gianni Sperti e Tina Cipollari che sapranno strappare fuori la verità.