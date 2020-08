Benedetta Mazza è innamorata, chi è il suo nuovo amore? (Foto)

Benedetta Mazza, che ha conquistato il cuore dei telespettatori dapprima a L’Eredità e poi al Grande Fratello VIP, ha finalmente ritrovato l’amore. Dopo un periodo trascorso in assoluta solitudine in cui, comunque, l’ex professoressa ha affermato di stare bene anche da single, il suo cuore batte nuovamente per un ragazzo.

La notizia ha fatto, ovviamente, il giro del web ed i fans sono stati felici di poter augurare a Benedetta Mazza tutto il meglio che questa relazione può riservarle. Ma chi è l’uomo che ha fatto breccia nel cuore della Mazza? Vediamolo più da vicino.

Benedetta Mazza, chi è il nuovo fidanzato

Dopo aver chiuso, diverso tempo fa, la sua ultima storia d’amore, Benedetta Mazza ha trovato di nuovo la felicità accanto ad un ragazzo. Si tratta del giovane Omar Hassan che in molti forse conosceranno già perché non è questa la prima volta che si fidanza con una ragazza del mondo dello spettacolo. Fino a qualche tempo fa, infatti, era il fidanzato di Nina Zilli. Oggi, però, ha voltato pagina definitivamente e si è mostrato super felice ed innamoratissimo della nuova compagna.

Anche Benedetta Mazza, accanto al suo nuovo amore, è apparsa molto felice e sorridente. Se ne sono accorti da subito i tantissimi fans che la seguono quotidianamente su Instagram dove la ragazza ha pubblicato alcuni scatti con la sua nuova fiamma. Omar Hassan, nome che tradisce le sue origini italo-egiziane, è un ex pugile di 33 anni. La sua carriera, molto promettente, si è interrotta a causa del diabete. Adesso la sua principale attività è l’arte, la pittura.

Una vita sentimentale complicata

La vita sentimentale di Benedetta Mazza non è stata semplicissima. Diversi sono stati, infatti, gli scossoni a cui è andata incontro durante la sua vita seppur giovanissima. Uno dei primi amori della ragazza è stato Matteo Branciamore de “I Cesaroni”, così come il calciatore Daniel Pablo Osvaldo e, molto probabilmente, ha avuto un debole per Stefano Sala, suo vecchio amico rivisto al GF VIP 2018. Tra i due esisteva un’alchimia incredibile che non è passata inosservata!

Il modello, però, era già fidanzato, oggi sposato, per cui l’amore non si è concretizzato. Ultimamente Benedetta Mazza era impegnata con l’attore Thomas Santu anche se, nonostante i vari avvistamenti, la ragazza non aveva mai confermato ufficialmente la relazione. E adesso? Come andrà con Hassan? A giudicare dai sorrisi di entrambi potrebbe andare molto bene, i presupposti appaiono essere quelli giusti.