Daniele Scardina dichiara:” La amo e non l’ho tradita”

Daniele Scardina si lascia andare alle dichiarazioni, appare provato

Daniele Scardina pugile, ex fidanzato di Diletta Leotta ha finalmente rotto il silenzio e rilasciato importanti dichiarazioni su quanto avvenuto tra loro due. Da tempo si parla della fine della loro relazione ma nessuno aveva ancora parlato. Così l’uomo ha deciso di mettere in chiaro il tutto affermando che la donna è il meglio che gli sia capitato in questa vita, il massimo che la vita gli potesse donare.

E’ innamorato di lei, lo è sempre stato, quindi non l’avrebbe mai tradita con nessuno. Ricorda con nostalgia che soltanto un anno fa tra loro due era scoppiata la passione, oggi a distanza di pochissimo tempo è successo di tutto e questo li ha costretti ad allontanarsi. Secondo quanto raccontato da Daniele sarebbe stata Diletta a decidere di mettere un punto alla relazione, forse dopo aver scoperto qualche debolezza del ragazzo.

Daniele Scardina non molla, riuscirà a riconquistarla in qualunque modo, è una promessa a se stesso

Daniele Scardina durante il suo sfogo appare quasi in lacrime, afferma però che non vuole buttarsi a terra perché è un pugile, è abituato a rialzarsi dopo cazzotti e calci. Lei lo ha lasciato, è stato un bel cazzotto, adesso sta male, non per questo vuole lasciar perdere o mollare la presa.

Un vero uomo non lo fa, per questo continuerà a lottare, farà l’impossibile pur di riconquistarla. In questo momento i due si trovano entrambi in Sardegna, ma sono separati. Lei è in vacanza con delle amiche e sta evitando tutti i contatti con lui, cercando di capire prima dove l’uomo possa andare pur di non incontrarlo.

La Leotta vuol proteggere la loro storia d’amore e per questo non rilascerà alcuna dichiarazione in merito

Diletta è molto più chiusa ed ostinata a non volerci avere a che fare. Ci teneva a lui, questa è stata una profonda delusione, infatti oggi non ha voluto parlare della storia d’amore, né tanto meno della fine della relazione. Ha soltanto affermato che non vuole dare niente in pasto ai social o ai giornali perché è un argomento che la tocca estremamente da vicino. Si tratta di un argomento privato che vuole tenere per sé e proteggere.

Per parlare del loro rapporto non basterebbero 6 pagine o tutte le pagine del mondo, ci sarebbero tantissime cose da dire dall’inizio fino ad ora, forse troppe e non vuole dilungarsi. I sentimenti non possono essere nè raccontati nè spiegati. Quindi si limita a vivere ciò che le appartiene, poi quel che sarà sarà. Daniele non la pensa così e non sembra avere alcuna intenzione di fare passi indietro. Magari attraverso queste ultime dichiarazioni potrebbe riuscire ad attirare l’attenzione della sua ex fidanzata e parlarci.