Enzo Capo replica dopo tutte le accuse: “Carenza di affetto…” Poi il video rivelatore (FOTO)

Il cavaliere del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, Enzo Capo, è stato travolto dalle accuse in quanto sembrerebbe aver tradito (anche) la nuova compagna. Nel dettaglio, sono trapelate foto che lo ritraggono al fianco di un’altra donna.

Sulla questione è intervenuta anche la sua ex Pamela Barretta, la quale ha confermato di essere stata tradita da lui in quanto il suo sembra essere un vizio. Dopo tanto silenzio, però, il cavaliere ha deciso di parlare.

La replica alle accuse di Enzo Capo

Nelle ultime Instagram Stories, Enzo Capo ha alluso alle recenti accuse ricevute ed ha provato, a modo suo, a chiarire la vicenda. Il cavaliere ha pubblicato prima un post in cui ha alluso al fatto che la bontà e la felicità trionfino sempre sulla cattiveria e l’infelicità. Peccato che il contenuto in questione non è stato altro che il ring su cui fan e hater si sono scontrati per difendere o insultare il protagonista. Dopo questo contenuto, però, sono stati pubblicati anche dei video e delle foto.

Enzo ha mostrato l’immagine di un cono strabordante di gelato. Come didascalia allo scatto ha aggiunto una frase criptica, che ha tutta l’aria di essere riferita a quanto accaduto di recente. Nel dettaglio, il protagonista ha detto di consolarsi con i dolci in quanto è carente di affetto. Questo primo contenuto ha lasciato intendere che il protagonista potesse essere tornato nuovamente single dopo tutto il caos sollevato in questi giorni. (Continua dopo la foto)

La clip con una donna

Successivamente, però, Enzo Capo ha deciso di replicare alle accuse con un video provocatorio. Nel dettaglio, il napoletano ha inquadrato i suoi piedi e quelli di una signora presente accanto a lui. Piano piano l’immagine è salita ed ha mostrato il corpo di una donna bella da mozzare il fiato. La persona in questione indossava un succinto abito rosso e capi firmati. La clip, però, si è interrotta prima che venisse mostrato il volto.

Pertanto, non si conosce la vera identità della donna in questione, tuttavia, non è difficile fare un collegamento. Considerando la tipologia di video, già proposto in passato, e la fisionomia della persona in questione, sembra proprio si tratti di Lucrezia, la compagna di Enzo, che sarebbe stata tradita. Dopo poco, Pamela ha pubblicato una IG Stories in cui ha alluso al fatto che ci fossero donne senz’anima. Sarà solo una coincidenza?