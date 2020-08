Amici di Maria De Filippi: Elena D’Amario e Alessio La Padula insieme, la segnalazione

Non si fermano le voci e gli avvistamenti di Elena e Alessio. Ecco l’ultima segnalazione sui due ballerini professionisti di Amici

Amici di Maria De Filippi: Elena D’Amario e Alessio La Padula stanno insieme?

Da tempo si rincorrono le voci di una relazione tra Elena D’Amario e Alessio La Padula. Gli affezionati del talent ricorderanno bene quando lui era un concorrente di Amici di Maria De Filippi e aveva esternato la sua cotta per Elena, ballerina professionista dopo aver partecipato anche lei al programma come concorrente. Alessio si era fissato con il suo profumo e diventava rosso quando lei si avvicinava.

Tuttavia, dopo la sua partecipazione al talent, anche Alessio è diventato uno dei professionisti del corpo di ballo. Adesso ha un look diverso, capelli lunghi, tatuaggi ed è più maturo a livello personale e professionale. I più attenti non ci hanno messo molto a capire che tra i due c’era una bella intesa sul palco ma anche dietro le quinte.

Infatti, è da mesi che circola il gossip di una loro relazione. Sembrava che i ballerini avessero trascorso il lockdown nella stessa casa e a dimostrarlo ci sono le foto sui rispettivi profili social con lo stesso balcone. Ma non solo, anche a giugno la coppia è stata vista chiaramente passeggiare di sera per Napoli. Tuttavia, dai diretti interessati nessuna dichiarazione. Ma c’è una nuova testimonianza. Andate avanti a leggere l’articolo per sapere quale.

La segnalazione

Nelle scorse ore una lettrice del sito di gossip IsaeChia.it ha fatto sapere di aver incontrato Elana e Alessio, insieme, nella città di Termoli, dove la ballerina trascorre spesso le vacanze. La lettrice ha riportato che i due erano a cena con la mamma di Elena, hanno chiesto alla coppia di poter fare una foto ma loro hanno detto di sì a patto di farla separata. La lettrice non ha visto baci, solo vicinanza e chiacchiere.

Se sono solo amici perchè chiedere di fare una foto separata? E se stanno insieme come mai non lo rendono pubblico? Dal tempo che trascorrono insieme pare che tra loro ci sia qualcosa di più che una semplice amicizia, voi che cosa ne pensate?

Il sito ha anche segnalato una cosa curiosa. Quando Elena ha dichiarato, alcune settimane fa, che sta cercando l’amore, Alessio ha iniziato a postare frasi malinconiche e poco dopo la ballerina ha modificato e chiarito le sue parole. Anche questo sembra andare nella direzione di una storia d’amore.