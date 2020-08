Alberto Tinarelli, ecco chi è il futuro marito di Nicoletta Mantovani

Alberto Tinarelli e Nicoletta Mantovani si sono subito innamorati; si sposano dopo 9 mesi

Alberto Tinarelli, l’uomo che ha rubato il cuore di Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti è l’uomo dei sogni, quello che qualunque donna al mondo desidererebbe conoscere. Proprio in questi giorni Nicoletta ha annunciato le nozze con il nuovo compagno, lo ha fatto mediante un’intervista rilasciata ad Alfonso Signorini al settimanale Chi. Lui è un consulente finanziario, dirigente d’azienda, ha 52 anni, bello dentro e fuori.

La donna ha affermato che Alberto l’ha fatta innamorare per il suo modo di essere. Lui è equilibrato, sincero, sempre disponibile e ben disposto nei confronti di tutti. Chiunque può contare su di lui qualora dovesse avere bisogno. Si sono incontrati circa 9 mesi fa, si sono conosciuti grazie ad un’amica comune, Grazia Verasani che ha preso i loro cuori e ne ha fatto soltanto uno, proprio come Cupido. La donna ci ha preso in pieno, li ha immaginati benissimo insieme ed infatti è così che è andata. Dopo essersi conosciuti si sono subito innamorati, tanto da arrivare al matrimonio in tempi record.

Alberto Tinarelli, la quarantena è stata determinante, hanno capito di non potersi distaccare per molto tempo

Alberto Tinarelli e Nicoletta durante i mesi di reclusione forzata hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra, di non poter vivere ancora per molto separati, di voler stare insieme h24. Di conseguenza hanno deciso di sposarsi. Per dare un significato tanto importante hanno scelto di farlo in Chiesa. Infatti entrambi sono credenti, più lei che lui, per cui per Nicoletta era fondamentale dichiarare l’amore davanti al Signore.

Le nozze vedranno interessati soltanto gli amici del cuore, saranno semplici. Nicoletta ha bandito l’abito bianco perchè tiene particolarmente ad indossare un normalissimo abito da cerimonia altrettanto semplice, perché lei non è una persona esagerata.

La figlia di Nicoletta e Luciano è felice delle nozze e della presenza di Alberto nella vita della mamma

Il 1996 era iniziato con lo scoop della relazione tra Nicoletta e Luciano Pavarotti che si era appena separato dalla moglie. I due poi sono usciti allo scoperto nel 2003 con la nascita della figlia Alice. La ragazza oggi dichiara di essere felicissima per la mamma che ha ricominciato a vivere soltanto adesso a distanza di tanti anni dalla perdita di Luciano.

A proposito di questo, l’ennesima conferma sulla bontà di Alberto arriva con la dichiarazione di Nicoletta che ha voluto raccontare che l’uomo quando le ha chiesto di sposarsi ha aggiunto che se la figlia non fosse stata felice e non avesse condiviso l’idea delle nozze avrebbero potuto continuare a vedersi e a frequentarsi normalmente. Questo vuol dire che Alberto ci tiene al fatto che tra la mamma e la figlia il rapporto continui ad essere quello di sempre e a non creare problemi tra loro.