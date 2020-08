Una vita spoiler 15 agosto 2020: Carmen in pena per Ramon

Sabato 15 agosto 2020 andrà in onda una nuova puntata di Una vita. Protagonista assoluta sarà Carmen, in pena per la sorte di Ramon. Il Palacios non ha più dato notizie di sé, sparendo nel nulla. Dietro tutto ciò c’è lo zampino di Genoveva, decisa a vendicarsi di tutti i vicini di Acacias insieme al marito Alfredo Bryce. Nel frattempo, Rosina si infurierà con Liberto, reo di aver investito tutti i loro risparmi nel banco americano. Come se non bastasse, l’uomo si è lasciato sedurre dalla perfida Salmeron, che ha intenzione di mettere fine al suo matrimonio con Rosina.

Nelle puntate di questa settimana della soap opera Una vita abbiamo visto Genoveva intenta a sedurre Liberto, così da convincerlo ad investire i suoi soldi. Rosina, ignara di tutto, si è dedicata allo shopping, elettrizzata dalla convinzione che da lì a poco sarebbe diventata ricca. Le cose però non andranno affatto come sperato e i vicini dovranno affrontare una pessima realtà. Intanto, Cinta ha scoperto che Rafael non è chi dice di essere.

Una vita anticipazioni del 15 agosto 2020

Emozionanti e ricchi di colpi di scena gli episodi di Una vita della settimana. Ramon è sparito nel nulla, gettando nel panico Carmen. Genoveva e Alfredo sono riusciti a mettere a punto il loro piano, rubando i risparmi dei vicini. Cinta è rimasta delusa dal fatto di aver scoperto che Rafael Bonaque non è il ricco imprenditore che credeva. In realtà, è uno squattrinato che ha finto di essere benestante per tentare di conquistarla. A raccontarle tutto è stato Emilio.

L’assenza di Ramon è preoccupante, visto che ha lasciato il quartierino per un breve viaggio ma non ha più dato alcuna notizia di sé. Stando alle anticipazioni di Una vita della puntata di sabato, Carmen sarà talmente nel panico da chiedere aiuto a Felipe. L’avvocato le dirà di non saperne nulla ma si offrirà di aiutarla a rintracciare Ramon, anch’esso preoccupato per la sorte del Palacios.

Un quartiere ridotto in miseria

Non sarà facile per i vicini accettare di essere stati ridotti in miseria. Nonostante ciò, Genoveva e Alfredo continueranno a negare l’evidenza. Stando agli spoiler di Una vita, il Bryce cercherà giustificazioni di carattere politiche per calmare gli animi degli investitori. Chi ridarà loro i soldi ormai persi?

Infine, nella puntata di Una vita in onda sabato 15 agosto 2020, Marcelina farà pace con il marito. La domestica sarà finalmente tranquilla e si concederà un po’ di relax in compagnia di Servante e Casilda, mentre Felipe e Carmen si metteranno alla ricerca di Ramon.