Oroscopo 14 agosto 2020: Toro in grande ripresa, Bilancia non abbassate la guardia

L’Oroscopo del 14 agosto esorta i Bilancia a tenere gli occhi aperti, specie sul lavoro. I Toro, invece, potranno vivere una fase di rinascita. Per altri segni, invece, potrebbe scoccare la scintilla.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Andrete molto d’accordo con diversi segni, questa è l’occasione giusta per fare nuove conoscenze. Prestate solo attenzione a non discutere con i segni d’acqua, potrebbero rivelarsi più feroci del previsto. Nel lavoro riceverete presto dei riconoscimenti, ma non dovete abbassare la guardia.

Toro. Ottimo momento per quanto riguarda i sentimenti. Oggi vi sentiti pieni di energia e di voglia di cimentarvi in nuove esperienze. Non lasciatevi influenzare dai cattivi umori che vi circondano. L’Oroscopo del 14 agosto preannuncia una giornata molto positiva anche dal punto di vista lavorativo.

Gemelli. Oggi sarete trasportati dalla fantasia. Attenzione, però, a non rimanere per troppo tempo con la testa per aria. In amore siete poco concreti e questo potrebbe generare qualche problema. Sul lavoro la scarsa attenzione dell’ultimo periodo potrebbe compromettere il lavoro svolto sino ad ora.

Cancro. Momento un po’ delicato dal punto di vista delle finanze. Se state pensando di fare un investimento, pensateci bene. In amore le stelle favoriscono i rapporti stabili e sinceri. Se avete dei dubbi o delle perplessità in merito a qualcuno, non esitate a parlarci e a chiarire.

Leone. Chi ha da poco cominciato una nuova relazione, la vedrà inaspettatamente decollare. Cercate di non essere troppo egoisti nelle decisioni e pensate anche un po’ alle persone che vi circondano. In amore siete audaci e anche parecchio fortunati adesso, pertanto, è il momento di rischiare.

Vergine. Ci sono alcune cose dal punto di vista lavorativo che vi stanno turbando e non vi rendono tranquilli. Prima ne parlate e meglio è. Anche in amore vi sentite un po’ in bilico e questo non aiuta certamente a rasserenarvi e a distendere i pensieri. Verso la fine di questa settimana, però, ci sarà un miglioramento.

Previsioni 14 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non mancherà qualche piccola tensione in amore in questi giorni. Cercate di tenere a freno la gelosia e godetevi maggiormente la compagnia delle persone che amate e che vi amano. Non soffermatevi su rapporti che non vi rendono felici. A lavoro dovete guardarvi bene da chi vi circonda.

Scorpione. L’Oroscopo del 14 agosto preannuncia un periodo molto sereno e disteso per quanto riguarda l’amore che lega coppie stabili. Adesso è il momento di fare sul serio e di pensare a progetti importanti. Nel lavoro potrebbero arrivare delle soddisfazioni e potreste anche riscoprire un progetto che avevate accantonato.

Sagittario. Tra le caratteristiche principali dei nati sotto questo segno c’è l’essere lunatici. In questo periodo non potete permettervelo. Cercate di progettare al meglio le vostre mosse future in ambito lavorativo. Se siete single, uscite il più possibile perché questo è un periodo molto positivo.

Capricorno. In amore non sono esclusi i ritorni di fiamma inaspettati. Cercate di essere un po’ più razionali, sia in campo sentimentale che professionale. Non gettatevi a capofitto in un progetto, specie se riguarda il dover investire del denaro, senza valutare prima attentamente la questione.

Acquario. Chi tra voi si è trovato a chiudere un rapporto in questo momento, può ricominciare alla grande. Sia in amore sia nel lavoro ci sono delle novità interessanti. Siate più flessibili e cercate di adattarvi al meglio agli eventuali cambiamenti che si presenteranno.

Pesci. Molto spesso vi lasciate condizionare dai pregiudizi e dal passato. Questo potrebbe influenzare negativamente il vostro rapporto di coppia. Se siete single, invece, potreste avere una certa difficoltà a fidarvi degli altri. Nel lavoro ci vuole maggiore impegno e concentrazione.