Lutto per Emma Marrone, l’addio straziante: “addio piccoletta mia…”(FOTO)

Emma in lutto per la perdita di Antonella

Emma Marrone ha voluto condividere con i suoi numerosi follower un momento di grande dolore. La cantante si è sentita in obbligo di ‘regalare’ un grande abbraccio virtuale a chi come sempre le sta vicina sopratutto nei momenti poco felici. Il suo profilo Instagram conta ben 4 milioni e mezzo di follower, e proprio sui social ama condividere i suoi stati d’animo.

Come quando lo scorso anno sorprese tutti affermando di doversi sottoporsi a nuove cure a causa del tumore. Oggi ha condiviso con i suoi seguaci una perdita subita, senza entrare troppo nei dettagli ma lasciando un dolce messaggio per la scomparsa.

Emma Marrone dedica un dolce messaggio all’amica scomparsa

Nelle storie di Instagram Emma Marrone ha voluto condividere con i suoi fan un terribile lutto. Un annuncio molto triste comunicato con un messaggio diretto all’amica scomparsa. Un momento di grande dolore, che ha molto colpito anche i suoi follower, dato che si tratta di una ragazza di giovane età.

Emma Marrone ha voluto ricordare Antonella, con uno scatto malinconico. Entrambi, infatit, si vedono abbracciate felici e sorridenti. “Ciao piccoletta mia. Sei volata via dopo aver combattuto con tutte le tue forze contro un destino avverso. Ho il cuore spezzato in due. Proteggici da lassù.”

Non sappiamo chi sia Antonella per l'artista salentina, se un'amica o una fan più speciale degli altri, ma la vicinanza dai follower non si è fatta mancare neanche in questa occasione. Emma ha intorno a se un grande gruppo di fan, sempre pronti a sostenerla in ogni momento.

La cantante di nuovo innamorata?

Nelgi ultimi giorni, Emma Marrone è tornata al centro dei pettegolezzi. Sembra proprio che la cantante abbia ritrovato l’amore accanto ad un suo ex molto famoso. Stiamo parlando di Nikolai Danielsen.

Già lo scorso anno Emma Marrone è stata paparazzata accanto al modello ma ad oggi non ha mai confermato una frequentazione . Il modello norvegese è stato in sua compagnia e insieme al suo staff durante un tour al parco del Colosseo. Alcuni rumor parlano di un ritorno di fiamma ma lei continua a professarsi single. Intanto, la giovane si sta godendo quest’estate tra mare e montagna nell’attesa di tornare a lavoro nelle vesti di giudice nella nuova edizione di X Factor.