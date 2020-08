Al Bano e Loredana Lecciso pronti al matrimonio? L’ultima indiscrezione

Al Bano e Loredana Lecciso presto sposi?

Chi segue le vicende sentimentali di Al Bano sa perfettamente che il Maestro per anni si è allontanato da Loredana Lecciso, la donna che lo ha reso padre di Jasmine e Bido. Una crisi causata da divergenze caratteriali perché l’ex soubrette salentina aveva deciso di entrare nel mondo dello spettacolo. Dopo anni di lontananza, il periodi di lockdown ha dato la possibilità ai due di riavvicinarsi e si sono rimessi insieme.

Notizia che non è affatto piaciuta ai fan della storica coppia, convinti che il cantautore di Cellino San Marco un giorno potesse tornare insieme all’ex moglie Romina Power. Nel nuovo numero del magazine Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, il cantante pugliese avrebbe fatto una confessione clamorosa sul suo futuro al fianco della Lecciso. “Il prossimo passo saranno le nozze…”, si legge sulla nota rivista.

Loredana Lecciso ha avuto una lite con Yari Carrisi?

Ma non è finita qui. Infatti, nel medesimo articolo del periodico Nuovo dedicato ad Al Bano è stato reso noto un altro retroscena. Stando ai rumors raccolti dalla nota, Loredana Lecciso e il secondogenito di Al Bano, ovvero il 47enne Yari, nell’ultimo periodo avrebbero avuto una lite furiosa. Per questo motivo, il ragazzo che si è fidanzato ha deciso di raggiungere la madre Romina Power che attualmente si trova in Croazia.

Per quale ragione i due avrebbero avuto una discussione? Stando al magazine di Signoretti, l’imprenditrice salentina avrebbe provato a mettere il bastone tra le ruote al Carrisi Junior, ovvero boicottando i suoi progetti artistici. “Secondo gli amici, tra i due ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina…”, si legge sulla rivista.

Massimo Giletti prende le difese di Al Bano

All’interno del magazine Nuovo c’è una rubrica che è curata direttamente da Massimo Giletti. Una lettrice della rivista diretta da Riccardo Signoretti ha criticato aspramente Al Bano, perché di recente ha detto di avere paura del futuro dei suoi figli. “Lui e gli altri vip non si rendono conto di essere dei privilegiati?”, ha scritto l’utente.

Quindi il padrone di casa di Non è l’Arena ha preso le difese del Maestro di Cellino San Marco, affermando: “Le assicuro che ha conosciuto la fame e la fatica, non ha dimenticato il suo passato e non parla per offendere la gente…A volte ci si può esprimere male, ma su di lui non ho dubbi…”.