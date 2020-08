Ignazio Moser, dedica d’amore a Cecilia dopo essere mollato in vacanza? Il web: “Solo visibilità” (FOTO)

Da poco è trapelata la notizia secondo cui Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sarebbero lasciati per l’ennesima volta, ma il ragazzo pare abbia fatto una dedica alla sua chechu. Nel dettaglio, dopo essere stato piantato in asso in Sardegna, il giovane ha pubblicato il video di una canzone alquanto esplicita.

Se Moser, dal canto suo, sta continuando a mostrarsi sui social, lo stesso non può dirsi per la sorella di Belen. La protagonista ha deciso di chiudersi in un rigoroso silenzio e di bloccare anche la funzione commenti al di sotto delle sue foto.

La crisi tra Cecilia e Ignazio

Sul settimanale Chi è stata sganciata una bomba su Cecilia e Ignazio. I due pare abbiano vissuto dei momenti di crisi nel periodo immediatamente successivo al lockdown. Poco per volta, però, sembravano essere riusciti a ricucire il loro rapporto in modo da andare avanti e darsi un’altra chance. La coppia, infatti, aveva deciso di partire per la Sardegna insieme. Prima della partenza, però, pare che tra i due ci siano stati dei litigi, dovuti soprattutto alla gelosia.

Ad ogni modo, nonostante tutto sono partiti ed hanno pubblicato anche delle romantiche IG Stories insieme. Nella notte di martedì, però, tra i due sarebbe scoppiato l’ennesimo litigio, al punto da spingere la Rodriguez a fare le valigie e andare via senza di lui. In seguito a questo gesto, Ignazio ha pubblicato un video molto criptico, che sembra essere una dedica per Cecilia. (Continua dopo la foto)

La dedica di Moser

In particolar modo, il giovane si trovava all’interno di un bar intento ad ascoltare musica dal vivo. Nel momento in cui è partita la canzone Tu sei l’unica donna per me di Alan Sorrenti, Moser ha deciso di registrare delle IG Stories. Nel dettaglio, si è soffermato sul pezzo che dice dammi il tuo amore, non chiedermi niente, tu sei l’unica donna per me. In molti hanno visto questo gesto di Ignazio come una chiara dedica a Cecilia.

Nel frattempo, sul web sta scoppiando il caos. Molte persone stanno commentando al di sotto del post pubblicato sulla pagina del magazine di Signorini e stanno accusando la coppia di essere solo alla ricerca di visibilità. Secondo molti utenti, la crisi sarebbe solo una farsa per tornare a far parlare di sé e guadagnarsi qualche ospitata in tv o qualche copertina sui giornali.