Anna Falchi lancia una sfida agli ospiti di C’è tempo per…: “Vi vogliamo nudi!”

Anna Falchi e la provocazione a I Cugini di Campagna

Continua la programmazione del programma mattutino di Rai Uno C’è tempo per… Nella puntata in onda giovedì 13 agosto 2020, la padrona di casa Anna Falchi ha avuto una reazione che ha creato dei momenti di puro imbarazzo con gli ospiti che erano in collegamento dalla loro abitazione. E se il giorno precedente era stato dedicato agli Anni Sessanta, quello seguente al decennio dopo, ovvero i Settanta.

L’attrice e il collega Beppe Convertini hanno ospitato alcuni artisti di quel periodo, tra cui la band I Cugini di Campagna. un gruppo reso celebre dal brano ‘Anima mia’, ma anche per i loro look. Per tale ragione la conduttrice li ha voluti sfidare chiedendo loro di spogliarsi degli abiti che li contraddistinguono e do farsi un bagno in piscina. “Fate un tuffo, ci date questa esclusiva: I Cugini di Campagna nudi!”, ha detto la Falchi.

L’invito della conduttrice di C’è tempo per… ai suoi ospiti

Nel quarto appuntamento settimanale di C’è tempo per…, i conduttori Beppe Covertini e Anna Falchi hanno avuto ospiti I Cugini di Campagna. Quest’ultimi hanno accettato la sfida lanciata dall’attrice che ha domandato ai quattro artisti di mettersi a nudo e tuffarsi nella piscina che era a pochi metri da loro.

“Abbiamo un esclusiva a C’è tempo per… Beppe tu sai io quanto ami le esclusive. Attenzione!”, ha annunciato la padrona di casa del rotocalco mattutino di Rai Uno visibilmente emozionata per quello che stava succedendo in diretta televisiva.

I Cugini di Campagna si buttano in piscina ma con gli abiti

Il penultimo appuntamento settimanale di C’è tempo per, prima di Ferragosto, è stato ricco di colpi di scena e di momenti di ilarità. Dopo aver fatto una domanda alquanto intima alla sua ospite Veronica Maya, la padrona di casa Anna Falchi ha saputo intrattenere il pubblico della prima rete nel migliore dei modi.

“Ci vorrebbe un paparazzo. Questi sono momenti veramente storici”, ha asserito la collega di Beppe Convertini facendolo notare agli ospiti presenti in studio. Subito dopo la nota attrice ha ripreso il tifo per I Cugini di Campagna, dicendo: “Nudi, nudi”. A quel punto i diretti interessati hanno accettato la sfida buttandosi in piscina ma coi vestiti addosso.