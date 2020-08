Cristel Carrisi si cancella da Instagram: problemi col padre Al Bano?

Cristel Carrisi si cancella dai social network

Da qualche settimana Cristel Carrisi, terzogenita di Al Bano e Romina Power non è più presente sui suoi canali social. La ragazza che da qualche anno è sposata con l’imprenditore croato Davor Luksic e madre di kai e Cassia Ylenia, ha deciso di disabilitarli. Per quale ragione? E pensare che per lungo tempo è stata particolarmente attiva postando dei contenuti sul suo quotidiano.

Al momento si trova in vacanza con la sorella più piccola Romina Junior e il resto della sua famiglia. In tanti hanno pensato che dietro a tale scelta drastica ci potesse essere una possibile litigata col padre. Sarà davvero così? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa potrebbe essere accaduto.

Possibile lite col padre Al Bano? Il rumor

Senza dare alcuna spiegazione, qualche tempo fa Cristel Carrisi ha oscurato tutti i suoi canali social che tra l’altro avevano anche un discreto seguito di fan. Stando ad alcune indiscrezioni la mogli di Davor Luksic avrebbe avuto delle discussioni col padre Al Bano. La giovane e la sorella più piccola, Romina Junior, hanno passato le vacanze estive insieme ma non si sono mai mostrate a Cellino San Marco.

Mentre i loro genitori hanno trascorso il periodo di lockdown per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Nemmeno il Maestro salentino ha dato delle spiegazioni in merito alla vicenda. Infatti, le ultime informazioni sulla sua terzogenita riguardavano solo la grande gioia di diventare nonno per la seconda volta. Dopo la nascita di Kai è venuta al mondo Cassia Ylenia.

Cristel Carrisi e il forte legame con la sua famiglia

Cristel Carrisi ha sempre avuto un legame speciale con i suoi genitori, ma in particolare al padre Al Bano. Tuttavia non ha mai sopportato la nuova compagna di quest’ultimo, ovvero Loredana Lecciso. Infatti non l’ha voluta invitare al suo matrimonio con l’imprenditore croato Davor Luksic.

In quell’occasione l’ex soubrette salentina le aveva fatto i migliori auguri e non aveva fatto questioni sul fatto di non essere stata invitata alla cerimonia nuziale. “Le cose sono molto più tranquille, quello è un momento loro. Io ho rispettato gli equilibri della mia famiglia, a cui tengo tanto e che non voglio scalfire di una virgola”, aveva detto l’imprenditrice pugliese in quell’occasione.