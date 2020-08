Uomini e Donne, potrebbe essere stata scelta la prima tronista transessuale

Uomini e Donne, dopo Claudio Sona e Alex Migliorini potrebbe arrivare una transessuale

Uomini e Donne, si ricomincia a parlarne anche se non è ancora il momento. In queste ore è venuto fuori qualcosa di incredibile, la prossima tronista potrebbe essere transessuale. Maria De Filippi nel corso degli anni ha dimostrato di essere una donna dalla mente aperta. La prova è che proprio qualche anno fa ha dato il via al trono gay, con protagonisti Claudio Sona per la prima stagione e Alex Migliorini per la seconda. Purtroppo in nessuno dei due casi è andata bene, le scelte sono state fatte, ma le relazioni si sono concluse in tempi brevissimi.

Adesso il trono trans sarà sicuramente una grandiosa novità, ma della protagonista non si sa ancora nulla. Allo stesso modo non si sa nulla della scelta di regalare la poltrona rossa ad un transessuale in quanto almeno per il momento nessuno dei componenti della redazione è intervenuto per affermare o negare la notizia.

Uomini e Donne: i nomi dei tronisti non sono ancora venuti fuori, Maria De Filippi quest’anno sembra essere incerta

Uomini e Donne deve ancora iniziare, ma sta già accendendo tante discussioni sui social. Da una parte ci sono coloro che non vedono l’ora che abbia inizio, dall’altra parte coloro che invece non perdono tempo a criticare. Almeno per adesso i nomi dei tronisti della prossima stagione di Uomini e Donne non sono stati resi noti, in realtà non si sa se sono stati già scelti o meno.

Di conseguenza nemmeno il nome della tronista transessuale è venuto fuori. Sappiamo soltanto che Maria De Filippi ha contattato tutte le persone che corrispondono al profilo ricercato e che le sta incontrando se non personalmente mediante i suoi collaboratori.

Ecco uno dei nomi che gira in rete da qualche settimana, si parla di Alessandro Basciano

Per quanto riguarda i probabili tronisti, nel corso delle ultime settimane sono stati rivelati alcuni probabili nomi. Per esempio si è parlato di Alessandro Basciano, lo scorso anno corteggiatore di Giulia la ragazza mora romana. Basciano si è mostrato su Canale 5 a Temptation Island proprio nelle scorse settimane ed ha attirato l’attenzione dei più. E’ bello ma non soltanto, ha dimostrato di essere una persona davvero interessante che ha tanto da dare.

Corrisponde perfettamente ai canoni di tronista di Maria De Filippi quindi per lui le possibilità sono tantissime. Tra gli altri nomi almeno per adesso non risultano esserci proposte particolari. Qualora dovesse essere reale la notizia della tronista transessuale dall’identità sconosciuta Maria potrebbe dare dimostrazione di essere una delle poche conduttrici televisive oltre che trasgressive, una fuoriclasse.