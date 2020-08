Uomini e Donne introduce il trono trans? Le ultime indiscrezioni lasciano sbigottiti

Da poche ore è trapelata un’indiscrezione bomba che riguarda Uomini e Donne, pare che la redazione abbia deciso di introdurre un trono trans. Non è la prima volta che Maria De Filippi decide di trattare nei suoi programmi temi ancora molto delicati come l’omosessualità.

Dopo la presentazione del primo trono gay, a cui prese parte Claudio Sona, il quale scelse Mario Serpa, pare che verrà introdotta anche un’altra tipologia di categoria. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

La novità sul trono trans a Uomini e Donne

Dal magazine Very Intutil People è trapelata una notizia davvero inaspettata sul talk show di Maria De Filippi. A partire dal prossimo autunno è probabile che a Uomini e Donne venga introdotto il trono trans. Al momento non ci sono molte informazioni in merito alle persone che si sarebbero candidate per ricoprire questo profilo. Ad ogni modo, l’unica cosa emersa è che la produzione si sarebbe attivata per cercare qualcuno che rispecchi queste caratteristiche.

Nel caso in cui questa iniziativa dovesse andare in porto, si tratterebbe di un vero stravolgimento del format. Quando la conduttrice volle fortemente introdurre un trono omosessuale, sul web scoppiò il caos. Non tutti erano d’accordo con l’introduzione di questa grossa novità in un programma che va in onda in una fascia pomeridiana. Nonostante tutto, però, la conduttrice ha voluto rischiare portando a termine la sua impresa.

Indiscrezioni sui prossimi tronisti

Deludendo coloro i quali avevano gradito questa scelta, però, la presentatrice non ha mai più replicato questo tipo di esperienza. Un po’ a causa del troppo caos nato sul web e un po’ a causa della scarsa presentazione di domande da parte di persone appartenenti a tale profilo ricercato. Stavolta, però, a Uomini e Donne potrebbe essere apportato un trono trans che genererebbe sicuramente molti pettegolezzi e pareri contrastanti.

La De Filippi se la sentirà davvero di attuare questa novità? Per il momento, ciò che si sa è che le riprese cominceranno a fine agosto e sul trono dovrebbero esserci quattro persone, una ragazza e tre ragazzi. Tra questi tre due sono già noti perché saranno scelti tra gli aspiranti tronisti presentati su Witty Tv, e sarà proprio il pubblico a decidere. Il terzo, invece, potrebbe essere Alessandro Basciano, ex volto del programma ed ex tentatore di Temptation Island. Non ci resta che attendere per ulteriori novità.